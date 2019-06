ا یٹین اسٹیٹس کی ڈی ایم زیڈ ہولڈنگز کے ساتھ ملٹی ملین ڈالر کا معاہدہ ا یٹین اسٹیٹس کی ڈی ایم زیڈ ہولڈنگز کے ساتھ ملٹی ملین ڈالر کا معاہدہ

اسلام آباد(پ ر)ایلیٹ اسٹیٹس پرائیویٹ لمٹیڈ کے پروجیکٹ، ا یٹین ( Eighteen ) اورDMZ Holdings کے درمیان انتہائی اعلٰی معیار کے پر تعیش کی خریداری اور مارکیٹنگ کے لیے مفاہمتی یادداشت طے پا گئی ہے۔DMZ Holdings، دبئی اور ترکی میں قائم ایک مالی سرمایہ کاری اتحاد ہے۔مفاہمتی یادداشت پر ا یٹین کے چیف ایگزیکٹو آفیسر، طارق حامدی اور ڈی ایم زیڈ کے چیئرمین طارق مسعود نے دستخط کیے۔ یادداشت پر دستخط کرنے کی تقریب ا یٹِین کے ہیڈ آفس اسلام آباد میں منعقد ہوئی۔ا یٹین اورا ڈیویلپرز(Ora Developers)، سیف گروپ (Saif Group) اور کوہستان بلڈرز آف کمپنیز (KBD) کا خصوصی رئیل اسٹیٹ وینچر ہے جو جڑواں شہروں کے ایٹین ڈسٹرکٹ میں، مین کشمیر ہائی وے پر، اسلام آباد ایئر پورٹ سے صرف 10منٹس کی مسافت پر ہے۔ عالمی معیار کا طرززندگی فراہم کرنے والاادارے ا یٹین نے پاکستان میں پر تعیش رہائش کے نئے معیار قائم کیے ہیں اورمحض ایک سال کے عرصے کے دوران، پورے ملک میں، قابل ذکر موجودگی حاصل کر لی ہے۔دوسری جانب، DMZ Holdings ایک سرمایہ کاری اتحاد ہے جو پورے مشرق وسطیٰ، افریقہ اور یورپ میں پروجیکٹ انویسٹمنٹس، مالی انجنیئرنگ اور اسٹرٹیجک سولوشنز فراہم کرتا ہے۔اس موقع پر ا یٹین کے چیف ایگزیکٹو آفیسر، طارق حامدی نے کہا،”عالمی سطح پر ایک معروف سرمایہ کاری اتحاد، DMZ Holdings،کے ساتھ اس ڈیل پر دستخط ہمارے لیے انتہائی فخر کا موقع ہے۔ ا یٹین،جڑواں شہروں کے لینڈ اسکیپ کو تبدیل کرنے کا ارادہ رکھتاہے اور یقیناً یہ ہدف اس شراکت کے ساتھ ہی بہتر طور پر حاصل کیا جا سکتا ہے۔“کشادہ اور آرام دہ رہائش پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے، ا یٹین اسلام آباداور راولپنڈی میں محفوظ سرمایہ کاری کا وعدہ کرتا ہے۔

اس کی مرکزی مقام سے تمام شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والوں کے لیے پر کشش رہائش کے انتخاب کو آسان بناتا ہے۔

12 ملین سے زائد 4Gصارفین کے ساتھ،زونگ 4جی سب سے زیادہ پسند کیا جانے والا نیٹ ورک ہے‘رپورٹ

اسلام آباد(این این آئی) پاکستان کا نمبر ون ڈیٹا نیٹ ورک ZONG 4G ایک کروڑبارہ لاکھ سے زائد 4G صارفین کی تعداد رکھنے والاواحد ٹیلی کام آپریٹر ہے جو تیز ترین اور بلا تعطل مواصلاتی رابطہ کے ساتھ 4G کے میدان میں سب سے آگے ہے۔4G صارفین کی مسلسل بڑھتی ہوئی اس تعداد میں اب پاکستانی انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کے مشہور ترین سٹا ر اور نوجوانوں کیلئے رول ماڈل حمزہ علی عباسی بھی ZONG 4G کے وسیع ترین نیٹ ورک میں شامل ہو چکے ہیں۔ جدید ترین ٹیکنالوجی کے استعمال کی بدولت کمپنی اپنے صارفین کو موصلاتی رابطہ کی ایسی سہولیات مہیا کر رہی ہے جن کا کوئی ثانی نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ ZONG 4G صارفین کی اولین ترجیح بن چکا ہے اور بلاشک و شبہ بحیثیت ٹیلی کام مارکیٹ لیڈر اپنے مقام پر مضبوطی سے قائم ہے۔ ZONG 4G فا صلوں کو مٹاتے ہوئے صارفین کو ٹیکنالوجی سے لیس ایسی جدید ترین مصنوعات اور خدمات مہیا کر رہا ہے جو زندگی کے ہر شعبہ سے تعلق رکھنے والے صارفین کے لئے آج کے دور میں لازمی ہیں اورچاہے وہ طالب علم ہوں یا کاروباری ادارے ZONG 4G ہر شعبہ ء زندگی کے صارفین کو جدید ترین طرز حیات سے متعارف کروا رہا ہے۔پاکستان کے نمبر ون ڈیٹا نیٹ ورک کی پہچان اور شناخت اس کا سب سے زیادہ جدید اور ترقی یافتہ نیٹ ورک ہے۔یہ جدید ترین نیٹ ورک چار سو شہروں اور گیارہ ہزار سے زائد 4Gسائٹس کی بدولت ٹیلی کام صنعت میں بلا شک و شبہ ایک مثالی اور تقلیدی حیثیت کا حامل ہے

۔ صارفین کو سب سے اولین ترجیح دینے کی حکمت عملی پر مبنی عزم سے لیس پاکستان کے نمبر ون ڈیٹا نیٹ ورک کی ٹیم زندگی کے ہر شعبہ سے تعلق رکھنے والے صارفین کی راہنمائی اور خدمت کے لئے متفرق طریقوں سے سر گرم عمل ہیں۔ ZONG 4G کا کسٹمر کئیر سنٹر صارفین کی مدد اور ان کی مختلف ضروریات کو پورا کرنے کے لئے چوبیس گھنٹے مصروف عمل ہے۔ ان سب کے علاوہ ڈیجیٹل ای۔کئیر کے ذریعے صارفین کی خدمت کو ایک نئے درجہ پر لے جایا جا رہا ہے جس میں اس امر کو یقینی بنایا جاتا ہے کہ صارفین کے تمام ترسوالات کے بر وقت حل فراہم کئے جائیں۔ ہر لمحہ ترقی کرتے ہوئے اس ڈیجیٹل دور میں صارفین کو مثالی خدمات مہیا کرنے والی کمپنی ہی ٹیلی کام صنعت کی قیادت کا جواز رکھتی ہے۔ حالیہ کی جانے والی نیٹ ورک توسیع کی بدولت ہر سماجی دائرہ سے تعلق رکھنے والے صارفین کو باہمی رابطہ کی سہولت با آسانی میسر ہو رہی ہے۔ Consumer Association of Pakistan کی جانب سے دیا جانے وا لا "Best in 4G Services" کا اعزاز اس امر کا واضح اظہار ہے ZONG 4G لاکھوں صارفین کی اولین پسند بن چکا ہے اور بغیرکسی ابہام کے ٹیلی کام صنعت کا لیڈر ہے۔ دنیا کے سب سے بڑے مواصلاتی نیٹ ورک" "China Mobile Communication Corporation کی تکنیکی ہنرمندی اور بے پناہ مالی استطاعت پر انحصار کرتے ہوئے، ZONG 4G بلا تعطل، تیز ترین،قابل بھروسہ اور جدید ترین مواصلاتی رابطہ کی خدمات صارفین کو فراہم کرتا رہے گا اور مستقبل میں بھی اپنی مثالی تخلیقی صلاحیت اور وسیع ترین 4G رسائی کی بدولت مارکیٹ لیڈر کی حیثیت بر قرار رکھے گا۔

