”آج ایک تاریخی دن ہے“ چیئرمین سی پیک عاصم سلیم باجوہ نے خوشخبری سنا دی

اسلام آباد (ڈیلی پاکستا ن آن لائن )چیئرمین سی پیک عاصم سلیم باجوہ کا کہنا ہے کہ آج ایک تاریخی دن ہے۔مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر عاصم سلیم باجوہ نے کہا کہ کوہالہ ہائیڈرو پاور پروجیکٹ پر سہ فریقی معاہدے پر دستخط کی تقریب آج ہوگی۔عاصم سلیم باجوہ نے کہا کہ پاور سیکٹر میں 2 ارب 40 کروڑ ڈالر کی سرمایہ کاری ہورہی ہے، تمام اسٹیک ہولڈرز نے اس دن کے لیے بہت محنت کی ہے۔انہوں نے مزید کہا کہ وزیراعظم کی ہدایت کے مطابق سی پیک منصوبوں پر کام تیز کیا جارہا ہے۔

Historic day-Tripartite Agreement signing ceremony for Kohala Hydel Power Project being held today.Largest power sector investment of $2.4 Bn in one IPP.With PM’s clear direction to expedite CPEC projects,all stake holders worked hard to bring this day #CPEC #cpecmakingprogress