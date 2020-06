”جن لوگوں کو اے پی ایس پشاور میں بچوں کو ذبح کرنے پر مارا گیا کیا وہ بھی شہید تھے؟“معروف صحافی نے وزیراعظم کی تقریر کے بعد تلخ سوال پوچھ لیا

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن )وزیراعظم عمران خان کی جانب سے اسامہ بن لادن کو شہید قرار دئیے جانے کے بعد سوشل میڈ یا پر تیزی سے نئی بحث کا آغاز ہو گیا ہے ،سوشل میڈ یا صارفین وزیراعظم کی اس بات کو حیرانگی کے ساتھ شیئر بھی کر رہے ہیںاور اس پر اپنے رد عمل بھی دے رہے ہیں ۔وزیراعظم کے اس بیان پر معروف صحافی ندیم فاروق پراچہ نے تلخ سوال پوچھا کہ ”میں حیران ہوں کہ جن لوگوں نے اے پی ایس پشاور میں بچوں کو ذبح کیا ،کیا عمران خان کے نزدیک وہ بھی شہید ہیں؟“ ۔انہوں نے مزید کہا کہ کیسا ہو اگر اسامہ بن لادن کے لیے یہ ہی اعزاز دورہ امریکہ یا اقوام متحدہ میں تقریر کے دوران دہرایا جائے ۔ندیم فاروق پراچہ نے وزیراعظم کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ سلیکٹ تو ہو گئے ہیں لیکن الفاظ کا چناو ابھی آوٹ ہے اور پھر یہ شکایت کرتے ہیں کہ مجھے لوگ یہ کہتے ہیںاور وہ کہتے ہیں ،ارے آپ خود کیا کہتے ہیں کبھی غور کریں ۔

I wonder if those who were executed for slaughtering APS kids in Peshawar were “shaheed” to him as well. How about repeating the same honour for OBL during your next visit to the US and next speech at the UN. Hosh kar khargosh. pic.twitter.com/kQ6jWWROYE