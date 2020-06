پاکستانیوں کو جاہل کہنے والے برطانیہ کی تازہ تصاویر دیکھ لیں تو اُنہیں یقین نہ آئے پاکستانیوں کو جاہل کہنے والے برطانیہ کی تازہ تصاویر دیکھ لیں تو اُنہیں یقین ...

لندن(مانیٹرنگ ڈیسک) پاکستان میں اجتماعی سطح پر سماجی میل جول میں پابندی کی ایسی کوئی بڑی خلاف ورزی بھی سامنے نہیں آئی لیکن پنجاب حکومت کی وزیرصحت نے پاکستانیوں کو جاہل کہہ ڈالا لیکن اب موسم ذرا گرم ہونے پر برطانیہ سے کچھ ایسی تصاویر سامنے آ گئی ہیں کہ دیکھ کر وزیرموصوف کے لیے یقین کرنا مشکل ہو جائے۔ میل آن لائن کے مطابق گزشتہ روز سال کے گرم ترین دن پر ہیتھرو پر درجہ حرارت ساڑھے32ڈگری سینٹی گریڈ تک چلا گیا جبکہ برطانیہ کے جنوب مشرقی علاقے میں 33ڈگری سینٹی گریڈ تک جا پہنچا۔ درجہ حرارت میں اس اضافے پر برطانوی لاکھوں کی تعداد میں گھروں سے نکل آئے اور سماجی میل جول میں پابندی کی دھجیاں اڑا کر رکھ دیں۔

‘I trust the British people to use their common sense’ - Boris Johnson as he took us out of lockdown. This is Bournemouth Beach. ???? pic.twitter.com/mGUDb3I5bn — Piers Morgan (@piersmorgan) June 25, 2020

رپورٹ کے مطابق برطانیہ کے تمام ساحلی سیاحتی مقامات پر لوگوں کا جم غفیر تھا۔ ہر جگہ ہزاروں کی تعداد میں مردوخواتین پیراکی کا لباس پہنے گرمی کے موسم میں سمندر میں پیراکی سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ برطانیہ بھر سے سامنے آنے والی ان تصاویر کو دیکھ کر کوئی ایک لمحے کو بھی نہیں سوچ سکتا کہ وہاں کورونا وائرس موجود ہے اور سماجی میل جول میں پابندی نام کی کوئی چیز لاگو ہے۔ ابھی 24گھنٹے پہلے ہی برطانوی وزیراعظم نے سماجی میل جول میں پابندی کچھ نرم کی تھی اور کہا تھا کہ دو لوگوں کے درمیان لازمی 2میٹر کے فاصلے کو کم کرکے 1میٹر کیا جا رہا ہے لیکن گزشتہ روز ساحلی مقامات پر لوگوں کے درمیان ایک میٹر تو کیا، ایک فٹ کا فاصلہ بھی شاید نہ ہو۔ اس بات کا اندازہ آپ زیرنظر تصاویر سے لگا سکتے ہیں۔واضح رہے کہ گزشتہ روز ہی برطانیہ میں کورونا وائرس سے 154اموات ہوئی ہیں اور 653نئے کیس سامنے آئے ہیں۔