جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ کیلئے بڑا صدمہ

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) سپریم کورٹ کے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے سسر انتقال کرگئے۔

صحافی زاہد گشکوری نے اپنے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے سسر کا انتقال اسلام آباد میں ہوا ہے۔

جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے سسر عبدالحق کی عمر 85 برس تھی اور وہ کینسر کے مرض میں مبتلا تھے۔ گزشتہ دنوں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے سپریم کورٹ میں اپنی پیشی کے دوران بھی اپنے سسر کی صحت کا تذکرہ کیا تھا۔

Just In: Father in law of Justice Qazi Faez Isa passed away in Islamabad. RIP