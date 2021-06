ملتان سلطانز کی جیت، شاہد آفریدی بھی میدان میں آگئے

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن )ملتان سلطانز کے آل راؤنڈر شاہد آفریدی نے اپنی ٹیم کو ٹائٹل کی جیت پر مبارک باد دی ہے۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ٹویٹ کرتے ہوئے انکا کہنا تھا کہ ملتان سلطانز کی ٹیم نے پی ایس ایل 6 میں شاندا کم بیک کیا ہے۔تمام کھلاڑیوں، کوچز، سٹاف اور ٹیم مالک کو مبارک ہو،مجھے آپ سب پر فخر ہے۔

. @MultanSultans ???????? An incredible comeback to HBL PSL title! Congratulations to all my Sultans, players, management, our owners, so proud of you all.