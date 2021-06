اداکارہ شبانہ اعظمی کو آن لائن الکوحل کا آرڈر دینا مہنگا پڑ گیا

ممبئی (ویب ڈیسک) معروف بھارتی اداکارہ شبانہ عظمی کو الکوحل کمپنی نے چونا لگادیا تاہم کمپنی کا موقف معلوم نہیں ہوسکا ، آن لائن ادائیگی کے باوجود اداکارہ کو آرڈر نہ مل سکا۔

معروف بھارتی اداکارہ شبانہ عظمی نے سماجی رابطے کی سائٹ ٹوئٹر پر الکوحل بنانے والی کمپنی کو فراڈ قرار دیتے ہوئے کہا کہ میں نے الکوحل خریدنے کے لیے آن لائن طریقہ سے پیشگی ادائیگی کی تھی لیکن میرا مطلوبہ آرڈر مجھ تک نہیں پہنچا جس پر میں نے کمپنی کو کال کی تاہم کمپنی نے میری کال بھی اٹھانی بند کردی۔

BEWARE I have been cheated by them. #Living Liquidz I paid upfront and when the ordered item didnt turn up they stopped picking up my calls!

I paid Account no.919171984427

IFSC- PYTM0123456

Name living liquidz

Paytm payment bank