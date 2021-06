راولپنڈی (ڈیلی پاکستان آن لائن ) ڈھوک چوہدریاں میں موٹر سائیکل سوار ڈاکو نے بیگ چھینتے ہوئے خاتون کو زمین پر گرا دیا جس سے وہ شدید زخمی ہو گئی ،واقعے کی ویڈیو سوشل میڈ یا پر وائرل ہونے کے بعد پولیس نے مقدمہ درج کر کے ملزم کی گرفتاری کے لیے کارروائی شروع کردی۔

تفصیل کے مطابق مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر ایک ویڈیو سامنے آئی جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ سڑک پر ایک لڑکی چل رہی ہے ،موٹر سائیکل سوار ڈاکو نے پیچھے سے آکر لڑکی سے بیگ چھینا تو لڑکی بری طرح زمین پر گر گئی اور اس کے ہاتھ میں موجود اس کے موبائل سمیت دیگر اشیا ءبھی زمین پر جا گریں جبکہ ڈاکو بیگ کو چھین کر فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا ۔معاملہ سوشل میڈ یا پر سامنے آنے کے بعد ایس پی پوٹھوہار نے ایس ایچ او ریس کورس کو ملزم جلد ٹریس کرکے گرفتار کرنے کا حکم دیا۔متعلقہ ایس ایچ او نے بتایا کہ جدید ٹیکنالوجی اور دیگر شواہد کی روشنی میں ملزم کو ٹریس کیا جارہا ہے۔ ملزم کو جلد ٹریس کر کے قانون کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا۔واقعے کا مقدمہ متاثرہ لڑکی کے بھائی کی مدعیت میں درج کرلیا گیا ہے۔مدعی نے موقف اپنایا کہ میری بہن ٹیچنگ کے کیے اسکول جارہی تھی۔ راستے میں موٹرسائیکل سوار نے بیگ چھیننے کی کوشش کی۔ ملزم بیگ چھین کر بھاگ گیا جس میں شناختی کارڈ، 2ہزار روپے اور ضروری کاغذات تھے۔

Terrible purse snatching incident in Rawalpindi.. FIR registered..

Those who are linking this incident with PM statement on Hijab are wrong.. pic.twitter.com/S4MgLn0SrV