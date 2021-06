ٹی 20 کرکٹ ورلڈکپ بھارت کی بجائے کس ملک میں ہوگا؟  کرک انفو نے بڑا دعوی کردیا

دبئی(ڈیلی پاکستان آن لائن )کرکٹ کی معروف ویب سائٹ (کرک انفو کے کے مطابق رواں سال بھارت میں شیڈول ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ متحدہ عرب امارات اور عمان میں ہوگا۔

کرک انفوکے مطابق یو اے ای میں شیڈول انڈین پریمئر لیگ 15 اکتوبر تک مکمل ہو جائے گی جس کے بعد ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے مقابلے 17 اکتوبر سے شروع ہوجائیں گے۔ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے میچز دبئی، ابوظہبی اور شارجہ میں کھیلے جائیں گے، ایونٹ میں 30 میچز کھیلے جائیں گے، 12 ٹیموں کو 2 گروپس میں تقسیم کیا جائے گا جب کہ ایونٹ کا فائل 14 نومبر کو کھیلا جائے گا۔ پہلے راونڈ کے میچز یواے ای کے ساتھ عمان میں بھی ہوں گے۔

میگا ایونٹ کے عرب امارات منتقلی کا باضابطہ اعلان آئی سی سی کی جانب سے چند روز میں متوقع ہے۔

T20 World Cup 2021 is set to start days after the IPL final, which is likely to be held on October 15 ????

DETAILS ???? https://t.co/u8W20mvj0z pic.twitter.com/B4wQrb1wSx