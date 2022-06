روسی میزائل یو ٹرن لے کرواپس اپنے لانچر سے ٹکرا گیا، ویڈیو دیکھیں

ماسکو(ڈیلی پاکستان آن لائن)روسی ائیر ڈیفنس سسٹم ایس 300کا میزائل یوٹرن لے کر اپنے ہی لانچر سے ٹکرا گیا ۔سسٹم میں خرابی کی وجہ معلوم نہ ہو سکی البتہ ممکنہ طور پر ہیکنگ کی کارروائی کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔

جمعے کے روز یوکرین کے شہر سیویر وڈونتسک(Severodonetsk) سے تقریباً 55 میل جنوب میں الچیوسک کے قریب علاقے میں ایس 300سسٹم سے میزائل فائر کیا گیا جو دیکھتے ہی دیکھتے واپس مڑ گیا اور اپنے لانچر سے ٹکرا کر اسے تباہ کردیا۔مقامی میڈیا رپورٹس کے مطابق طیارے کے ٹکرانے کی وجہ سے آگ رہائشی عمارتوں سے دور سے بھڑک اٹھی جبکہ اس حادثے کسی جانی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ملی۔

This is reportedly footage of a failed Russian air defense system missile launch from Alchevsk, Luhansk Oblast. https://t.co/6ekiNna454 pic.twitter.com/DvHf1heAR8