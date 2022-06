آئینی تقاضا قابل ترجیح یا ذاتی انا آئینی تقاضا قابل ترجیح یا ذاتی انا

سپریم کورٹ آف پاکستان کے از خود نوٹس پر پانچ رکنی بنچ نے قومی اسمبلی میں اپوزیشن رہنماؤں کی وزیراعظم عمران خاں کے خلاف پیش کردہ تحریک عدم اعتماد کو مسترد کرنے کے ڈپٹی سپیکر کے حکم 13 اپریل پر مسلسل پانچ روز تک سماعت کر کے فاضل عدالت نے 17 اپریل جمعرات کو شب 8 بجے کے بعد ایک متفقہ فیصلہ صادر کر کے ڈپٹی سپیکر کے حکم مذکور کو خلاف آئین قرار دے کر 9 اپریل ہفتہ کو تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ کرانے کا حکم جاری کیا۔اس بارے میں حکمران جماعت تحریک انصاف نے صبح ساڑھے دس بجے سے شب پون بارہ بجے تک اسمبلی ہال میں ووٹنگ کرانے کے عمل سے گریز کیا۔ اس 13گھنٹے کے وقت میں حکومتی اراکین کی طویل تقاریر کرانے کا حربہ اختیار کیا گیا، حالانکہ ان تقریروں میں جو باتیں اور دلائل دیئے گئے، وہ حکومتی ممبران قبل ازیں مختلف اوقات اور مواقع پر کئی بار دہرا چکے تھے۔

اس طرح قصداً اپوزیشن کے اراکین قومی اسمبلی کو جسمانی تھکاوٹ سے نڈھال اور ذہنی اذیت سے دو چار کرنے کا وطیرہ اپنایا گیا۔ شب 12 بجے کے قریب سپریم کورٹ آف پاکستان کے متعلقہ جج صاحبان اور ان کے معاون اہل کاروں کی اس بڑی عدالت میں آمد کی اطلاع ٹی وی چینلوں پر بار بار دیکھنے میں آئی،بلکہ یہ خبر کوئی پندرہ یا بیس منٹ ٹی وی چینلوں کی سکرین پر چلتی رہی۔اس اطلاع کے ظاہر ہونے کے بعد، سپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر نے اپنے استعفے کا اعلان کر کے اپنی نشست خالی کر دی اور اس پر سابق سپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کو سپیکر کی نشست سنبھال کر مزید کارروائی جاری رکھنے کی دعوت دی،یوں ایاز صادق نے صبح ساڑھے دس بجے کے قریب پیش ہونے والی تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ کا عمل شب 12 بجے سے چند منٹ قبل شروع کیا جو مختصر وقفے کے بعد جاری رکھ کر مکمل کیا گیا۔ جس پر انہوں نے تحریک عدم اعتماد کی حمایت میں 174 وٹوں کی تعداد حاصل ہونے پر تحریک کی کامیابی کا اعلان کیا۔ اس معاملے پر اگر سپریم کورٹ کے فیصلہ کرنے والے فاضل جج صاحبان شب 12 بجے اپنی عدالت میں نہ آتے تو بظاہر امکان یہی لگتا تھا کہ اس ووٹنگ کے عمل کو بعض حیلوں اور بہانوں سے مزید تاخیر کا شکار بنایا جاتا۔

ہمارے بعض سیاسی رہنما چند ترقی یافتہ ملکوں کے اپنے بیرونی دوروں کے حالات اور وہاں کے معمولاتِ زندگی کے حوالے سے آئے روز اپنی تقاریر اور عوامی خطابات میں بڑے فخر سے ذکر کرتے رہتے ہیں، لیکن وہ ان کی اس معروف زمانہ کہاوت…… Self praise is no recommendation…… کے معنی اور مفہوم کو اپنی عملی زندگی میں کیوں بھول جاتے ہیں؟ جس میں واضح طور پر عام لوگوں کو یہ درس دیا گیا ہے کہ وہ خود ستائش یا اپنی ذاتی تعریف و توصیف کرنے کی روش اختیار کرنے سے باز رہیں،کیونکہ کوئی انسان اکیلا یا زیادہ تعداد میں بطور گروپ یا پارٹی دوسرے لوگوں کی نظروں میں اپنی کارکردگی یا کردار پر اکثریتی لوگوں کے مفاد کی بنا پر مثبت یا منفی انداز کا حامل قرار دیا جا سکتا ہے اور ایسا جائزہ ہی عموماً کسی شخص، گروپ یا پارٹی کے متعلق درست سمجھ کر ان کی عزت و شہرت کے حصول یا بدنام ہونے کا باعث بنتا ہے، جبکہ یہاں بعض سیاسی رہنما اپنے بیانات میں اپنے ساتھیوں اور حامی کارکنوں کی مختلف مواقع پر اچھی کارکردگی اور محنت و کاوش کو بہت کم سراہتے اور حوصلہ افزائی کرتے ہیں، بلکہ ان کی بیان بازی کا اکثر اوقات زیادہ زور اپنی ذات پر ہی مرکوز اور محدود ہوتا ہے۔ اس روش سے ان کی ذاتی انا، خودغرضی، تنگ نظری اور کم ظرفی عیاں ہوتی ہے۔ ایسی عادات و حرکات بلا شبہ سیاسی قیادت کے مطلوبہ بلند پایہ معیار کی صفات کے شایان شان نہیں۔ انہیں حریف افراد کے فلاحی امور کی بھی عوامی اجتماعات میں فراخدلی سے تعریف کرنی چاہئے۔

ایک اور انگریزی کہاوت…… Empty vessals make much noise…… بھی ہمارے لئے خصوصی توجہ اور غور طلب ہے۔ اس کا پیغام بھی واضح ہے کہ کم عمل، خود غرض یا لا علم افراد اکثر اوقات بلا جواز اور ضرورت سے زیادہ شور مچاتے، فساد برپا کرتے یا اپنی منفی حرکات کا ناروا پراپیگنڈا کرتے ہیں۔ اس کہاوت کے مطابق وطن عزیز میں بعض سیاسی رہنما کافی حد تک زد میں آ سکتے ہیں،جو ہمارے لئے کوئی اچھی خبر یا اطلاع نہیں ہے، کیونکہ کسی سیاسی رہنما کی انسانی خوبیوں اور صفات کا انحصار اس کے بہتر معیار و مقام کا قائدانہ کردار رکھنے پر مشتمل ہونے کی ضرورت ہے۔ اگر اس میں خود نمائی، خود ستائشی اور خود غرضی کے رجحانات غالب اور نمایاں ہوں گے تو غالب امکان یہ ہے کہ وہ اپنے ملک، صوبے، شہر یا علاقے کے لوگوں کے اجتماعی یا انصاف کے مروجہ اصولوں پر مبنی مفادات کے حصول و تحفظ کی ذمہ داریاں نبھانے میں بسا اوقات کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ اس روایتی پہلو تہی پر جلد توجہ دے کر ہمارے سیاسی رہنماؤں کو عوام کے مسائل حل کرنے کی کوشش کرنی چاہئے۔

یہاں سیاسی رہنماؤں کو اپنی باہمی کشیدگی اور مخاصمت پر جلد نظر ثانی کر کے کسی سیاسی بحران کو طویل اور پیچیدہ بنانے سے بہر صورت گریز کرنا ہوگا۔ ملکی معیشت کی بہتری، مہنگائی میں کمی کے علاوہ حریف رہنماؤں پر بلا جواز الزام تراشی، کردار کشی اور ان کو شب و روز بدنام کرنے کی روش فوری طور پر روک کر باہمی عزت و احترام کے جذبات و بیانات اور نیکی کے تعاون کو فروغ دیا جائے۔ سیاسی رہنما، ملکی آئین و قوانین کا احترام کریں اور ان کو اپنی عملی زندگی میں اختیار کر کے عوام کے سامنے مثبت اور قابل تقلید مثالیں قائم کریں۔ انہیں اس حقیقت کا بخوبی علم ہے کہ اسلام مکمل ضابطہ خیال ہے۔ اسلام دین حق اور دین فطرت ہے،جو ہر شعبہ زندگی میں انسان کی قدم قدم پر رہنمائی کرنے کے اعلیٰ و ارفع اصولوں کی قدرت رکھتا ہے۔ اسلامی تعلیمات کو عملی زندگی میں اپنانے سے ہم اپنے مسائل اور مشکلات پربہت مختصر مدت میں قابو پا سکتے ہیں۔اللہ تعالیٰ ہمیں راہ راست پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں (آمین)