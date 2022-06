عاطف اسلم کی ایک دفعہ پھر بھارتی میوزک انڈسٹری میں انٹری

کراچی(ڈیلی پاکستان آن لائن)پاکستانی معروف گلوکار عاطف اسلم نے بھارتی میوزک انڈسٹری کو ایک اور سپر ہٹ گانا دے دیا ،گانے کے ریلیز کے بعد پاکستان اور بھارت میں موجود گلوکار کے مداحوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔

تفصیلات کے مطابق پاکستان کے سپر سٹار گلوکار عاطف اسلم نے بالی ووڈ میوزک انڈسٹری کو کئی سپر ہٹ گانے دئیے ہیں اور ایک بار پھر گلوکار نے دوبارہ بھارتی میوزک انڈسٹری میں انٹری دی ہے۔بھارتی پنجابی فلم لور کے لئے رنگریزہ کے نام سے گانا گزشتہ روز ریلیز کیا گیا تھا جسے سننے والوں نے ہاتھوں ہاتھ لیا ۔گانے کے ریلیز سے پاکستان اور بھارت دونوں ممالک میں عاطف اسلم کے مداحوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔

گلوکار عاطف اسلم کے "رنگریزہ "گانے کی پسندیدگی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ٹویٹر پر عاطف اسلم اور گانے کا نام ٹاپ ٹرینڈ میں شامل ہیں جہاں سننے والے تعریفوں اور خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔

Rangreza On Loop ✨???? #RangRezaByAtifAslam is Love ???? pic.twitter.com/T2kenPztYZ

ایک صارف نے کہا کہ "یہاں آج بھی عاطف اسلم کا سکا چلتا ہے ۔عافطف اسلم کی دوبارہ واپسی" .

You thought his career is over now

Bro Yaha Aaj Bhi Atif Aslam Ke Naam ka Sikka chalta hain ????

Welcome Back Atif Aslamhttps://t.co/jmmBBJzOTF#RangrezaByAtifAslam out now pic.twitter.com/zKNmgr1Clg