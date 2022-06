کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن )سٹیٹ بینک آف پاکستان نے سوشل میڈیاپر گردش کرنے والے 75روپے کے ڈیزائن کو جعلی قرار دے دیا ہے ۔

تفصیلات کے مطابق سٹیٹ بینک آف پاکستان نے اپنے ٹویٹر اکاونٹ پر پیغام جاری کیا ہے کہ سوشل میڈیا پر گردش کرنے والے 75روپے کے یادگاری نوٹ کاڈیزائن جعلی ہے۔

#SBP clarifies that the design circulating on various social media platforms regarding commemorative banknote to be issued on the 75th independence day of Pakistan is Fake. pic.twitter.com/kI38Xs0RTN