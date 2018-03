پی ایس ایل آخری معرکہ آج،ٹرافی کی رونمائی

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان سپر لیگ تھری کی ٹرافی میڈیا کے سامنے پیش کر دی گئی جس کے بعد اسے حاصل کرنے کے لئے ٹیموں کا جذبہ اور زیادہ بڑھ گیا۔



تفصیلات کے مطابق کراچی کے میدان میں اسلام آباد یونائیٹڈ اور پشاور زلمی کے درمیان ٹائٹل کی جنگ سے قبل پی ایس ایل ٹرافی میڈیا کے سامنے پیش کردی گئی۔پی ایس ایل تھری کی ٹرافی کی مالیت 80 لاکھ روپے سے زائد ہے۔ ٹرافی ڈائمنڈ کٹ، سلورسٹونز اور سونے کی پلیٹوں سے بنائی گئی ہے۔ خوبصورتی بڑھانے کیلئے زرقون سمیت قیمتی پتھر بھی لگائے گے ہیں۔ ٹرافی پر11لاکھ روپے سے زائد مالیت کا سونے کا بیٹ اور بال بھی نصب ہے۔

The trophy handover of #HBLPSL after the trophy tour led by TCS. Trophy has reached National Stadium Karachi. Let's see who takes it with them tomorrow #DilSeJaanLagaDe @PeshawarZalmi @IsbUnited @captainmisbahpk @darensammy88 pic.twitter.com/BpvA9yWnIF