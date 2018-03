بالی ووڈ اداکارہ کنگنا رناوت کی سالگرہ ، کتنے برس کی ہوگئیں اور اس موقع پر کیا کردکھایا؟ جان کرآپ بھی خوش ہوجائیں گے

ممبئی(ویب ڈیسک) نامور بالی ووڈ اداکارہ کنگنا رناوت نے اپنی 31 ویں سالگرہ پر 31 درخت لگاکر پرستاروں کے دل جیت لیے۔بھارتی میڈیا کے مطابق بالی ووڈ کوئین کنگنا رناوت گزشتہ روز پورے 31 برس کی ہوگئیں۔

اپنی سالگرہ کے موقع پر انہوں نے دیگر فنکاروں کے برعکس شاندار پارٹی کا اہتمام کرنے کے بجائے درخت لگا کر نہ صرف ایک نیک کام کیا بلکہ لوگوں کو بہت خوبصورت پیغام دیا کہ اگر تمام افراد اپنی زندگی کے اس اہم موقع پر لاکھوں روپے خرچ کرنے کے بجائے درخت لگائیں تو ہم اپنے آس پاس کے ماحول کو صاف ستھرا کرنے میں اہم کردار ادا کرسکتے ہیں۔

On her b’day our little Queen gifts herself a greener planet ???? ...May you live long and live a beautiful life .. ????♥️???? #HappyBirthdayKanganaRanaut pic.twitter.com/kHipLaaiD9