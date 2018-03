اسلام آباد یونائیٹڈ نے رومان رئیس کے متبادل کا اعلان کر دیا، کون سا کھلاڑی ہے؟ جان کر آپ کو بھی بے حد حیرت ہو گی

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن) اسلام آباد یونائیٹڈ کے نائب کپتان رومان رئیس گھٹنے میں انجری کے باعث پی ایس ایل سے ایسا باہر ہوئے کہ پھر کوئی میچ نہ کھیل سکے اور اب ان کے متبادل کھلاڑی کا اعلان بھی کر دیا گیا ہے جس کے بارے میں جان کر آپ کو حیرت ہو گی۔

اسلام آباد یونائیٹڈ کی جانب سے کئے گئے اعلان کے مطابق رومان رئیس کی جگہ وقاص مقصود کو ٹیم میں شامل کیا گیا ہے جو بائیں ہاتھ کے فاسٹ باﺅلر ہیں۔ ماہرین کرکٹ کا کہنا ہے کہ وقاص محمود کو پی ایس ایل میں کھیلنے کی صورت میں ایک ایسا موقع ملا ہے جو ان کی زندگی بدل سکتا ہے۔

Waqas Maqsood has been added to the @IsbUnited squad in place of Rumman!!#UnitedWeWin pic.twitter.com/zUNYR27Ei9