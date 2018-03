ہم پر مسلط کی گئی دہشت گردی کا خاتمہ ہورہا ہے: ترجمان پاک فوج

راولپنڈی(ڈیلی پاکستان آن لائن) پاک فوج کے ترجمان میجر جنرل آصف غفور نے کہا ہے کہ ہم پر مسلط کی گئی دہشت گردی کا خاتمہ ہورہا ہے۔

سماجی رابطے کی سائٹ ٹوئٹر پر اپنے بیان میں ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور نے پی ایس ایل کے کامیاب انعقاد پر حکومت، پاکستان کرکٹ بورڈ، غیر ملکی کھلاڑیوں، انتظامیہ، سیکیورٹی اداروں اور پرعزم پاکستانیوں کا شکریہ ادا کیا۔

ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا تھا کہ پی ایس ایل فائنل روشنیوں کے شہر کو مزید جگمائے گا۔

میجر جنرل آصف غفور نے کہا کہ ہم پر مسلط کی گئی دہشتگردی کا خاتمہ ہو رہا ہے، ہم امن و استحکام کی جانب گامزن ہیں اور یہی ہماری منزل ہے۔

PSL Final brings more glitters to ‘City of Lights’. Thanks to PCB, foreign players, govt administration, security apparatus and the resilient Pakistanis. Terrorism imposed on us is on the way out; we are on the way to our rightful destination of enduring peace and stability, IA.