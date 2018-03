” میری غیرملکی کھلاڑیوں کو نصیحت ہے کہ۔۔۔“پی ایس ایل فائنل سے پہلے شہبازشریف میدان میں آگئے، ایسی بات کہہ دی کہ آپ کیلئے ہنسی روکنا مشکل ہوجائے گا

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) پی ایس ایل فائنل کیلئے غیر ملکی کھلاڑی کراچی میں موجود ہیں جبکہ پورا پاکستان ہی کرکٹ بخار میں مبتلا ہے۔ اسی بخار میں تپتے وزیر اعلیٰ پنجاب نے غیر ملکی کھلاڑیوں کو ایسا مشورہ دے دیا کہ آپ کی بھی ہنسی نہیں رکے گی۔

ٹوئٹر پر وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف نے اپنے پیغام میں کہا کہ نیشنل سٹیڈیم کراچی گزشتہ 9 سال میں پہلی بار اتنے بڑے کرکٹ ایونٹ کی میزبانی کرنے جا رہا ہے۔ آج ہمارے لوگوں کی مزاحمت اور کرکٹ کیلئے جنون نے خوف پر فتح حاصل کرلی ہے۔

وزیر اعلیٰ پنجاب نے شہباز شریف نے غیر ملکی کھلاڑیوں کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ کراچی میں بندو خان کے کباب پر ہاتھ صاف کرنے کا موقع نہ گنوائیں۔

National Stadium Karachi will b hosting its 1st major cricketing event in 9 years. Today, our people's resilience and passion for cricket won over fear. Good luck to both the teams & the people of Karachi for hosting it. My advice 2 foreign players: DONT MISS BUNDU KHAN KE KEBAB! — Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) March 25, 2018



شہباز شریف کے اس ٹویٹ کو سوشل میڈیا پر خوب پذیرائی مل رہی ہے اور لوگ اس پر طرح طرح کے تبصرے کر رہے ہیں لیکن ایک افسوسناک پہلو یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ کرکٹ کی خوشیوں کا لطف اٹھانے کی بجائے اس ٹویٹ کے جواب میں سیاست کو بیچ میں کھینچ لائے۔

شکریہ نواز شریف — Ashiq Rajput (@ashiq_rajput) March 25, 2018

میاں محمد نواز شریف اور ان کے دستخط سے لگائے گے پی سی بی چئرمین نجم سیٹھی کو پی ایس ایل کے زریعےکراچی کی رونقیں بحال کرنے پر مبارک — Dr.muhammad amin (@bhmsclinix) March 25, 2018

Thank You Nawaz Sharif For Peaceful Karachi. — Wadana Farooq (@WadanaFarooq) March 25, 2018

سر جی بریانی بھی???????? — Ashiq Rajput (@ashiq_rajput) March 25, 2018

Bhai jaan Nihari Haleem Biryani — Faizan (@MFAA_90) March 25, 2018

Hahahaha and what about javed ki nihari ???? — Maham Khalid (@mahamkhalid4) March 25, 2018

This is all because of your government... thank you #PSLFinalinKarachi — tashu28 (@natashaGr8) March 25, 2018

وقاص امجد نامی صارف نے شہباز شریف کے ٹویٹ کے جواب میں اسی انداز میں کچھ سیاسی قسم کا مشورہ دیا۔ وقاص امجد نے لکھا کہ اڈیالہ جیل بھی عنقریب 77 سال کے کرپٹ لوگوں کی میزبانی کرنے جا رہا ہے ، ان لوگوں میں شریف خاندان بھی شامل ہوگا۔ ’ میری نصیحت ہے کہ اڈیالہ جیل کی پانی والی دال ضرور کھائیے گا ‘