”شاہد آفریدی جیسی شہرت کسی کو نہیں مل سکتی“ ڈیرین سیمی نے یہ بیان دیا تو شاہد آفریدی بھی میدان میں آ گئے، ایسی بات کہہ دی کہ زلمی کپتان فائنل میچ سے پہلے ہی باغ باغ ہو گئے

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) ٹیم پشاور زلمی کے کپتان ڈیرین سیمی کو پاکستان میں بہت شہرت اور عزت ملی لیکن اس کے باوجود انہوں نے ایک پریس کانفرنس میں پوچھے گئے سوال پر کہا کہ شاہد آفریدی جیسی شہرت کوئی حاصل نہیں کر سکتا۔

یہ بھی پڑھیں۔۔۔پشاور زلمی کیخلاف میچ میں آخری رن نہ بنانے والے میر حمزہ جب ’ڈگ آﺅٹ‘ پہنچے تو وہاں کھڑے سرفراز احمد اور معین خان نے کیا سلوک کیا؟ ویڈیو نے سوشل میڈیا پر تہلکہ مچا دیا

ڈیرین سیمی نے اس بیان سے ناصرف پاکستانیوں کو خوش کر دیا بلکہ خود شاہد آفریدی بھی اس حقیقت کو تسلیم کرنے پر ان کے مشکور ہیں جس کا اظہار انہوں نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ پر جاری اپنے پیغام میں کیا اور پھر ڈیرین سیمی نے بھی جواب میں ان کا شکریہ ادا کیا۔

یہ بھی پڑھیں۔۔۔”ایل او سی پر قدم تو رکھو اور پھر دیکھو کہ۔۔۔“ وہاب ریاض نے یوم پاکستان کی مبارکباد دینے کیلئے نقشے کی تصویر شیئر کی تو بھارتی اپنی اوقات پر آ گئے، وہ کچھ کہہ دیا کہ پاکستانیوں کے غصے کی انتہاءنہ رہی، جان کر آپ بھی آگ بگولہ ہو جائیں گے

شاہد آفریدی نے ڈیرین سیمی کے بیان کی ویڈیو شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ ”ڈیرین سیمی اعتراف کرنے کیلئے بہت بہت شکریہ۔۔۔ آپ کے ردعمل پر بہت مشکور ہوں اور پاکستان کرکٹ کو سپورٹ کرنے پر شکرگزار ہوں۔۔۔ فائنل میچ کیلئے آپ کیلئے نیک خواہشات“

Thank you @DarenSammy88 for the acknowledgment. Humbled by your response and thank you for support #PakistanCricket - Best of Luck for tomorrow's game. #DilSeJaanLagaDe https://t.co/8o7WQ7AlKj

شاہد آفریدی کا یہ بیان سامنے آیا تو ڈیرین سیمی بھلا کہاں پیچھے رہ سکتے تھے جو پی ایس ایل ٹو میں ناصرف شاہد آفریدی کیساتھ کھیلے بلکہ ان کے بہت اچھے دوست بھی ہیں۔ انہوں نے اپنے پیغام میں لکھا ”بہت بہت شکریہ بھائی اور آپ ہمیشہ عوام کے چیمپین رہیں گے۔۔۔ آپ کی سپورٹ کیلئے بھی بہت بہت شکریہ“

Thank you brother you are and will always be the people's champion.. thank you for your support as well .