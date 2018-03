”پی ایس ایل فائنل نے روشنیوں کے شہر میں۔۔۔“ فائنل میچ سے پہلے آئی ایس پی آر نے ”چھکا“ مار دیا، ایسا پیغام جاری کر دیا کہ غیر ملکی کھلاڑی بھی پاک فوج کو سیلوٹ کرنے پر مجبور ہو جائیں گے

راولپنڈی (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) تھری کا فائنل میچ آج پشاور زلمی اور اسلام آباد یونائیٹڈ کے درمیان کھیلا جا رہا ہے۔ پرامن میچ یقینی بنانے کیلئے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کئے گئے ہیں جس میں پاک فوج نے بھرپور کردار ادا کیا ہے۔

فائنل میں کھلاڑیوں کے چھکوں، چوکوں سے پہلے پاک فوج کے تعلقات عامہ کے ادارے (آئی ایس پی آر) کے ڈائریکٹر جنرل میجر جنرل آصف غفور میدان میں آ گئے ہیں اور ایسا ”چھکا“ مارا ہے کہ پاکستانی تو کیا غیر ملکی کھلاڑی بھی پاک فوج کو سیلوٹ کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔

میجر جنرل آصف غفور نے ٹوئٹر پر جاری اپنے پیغام میں کہا ”پی ایس ایل فائنل نے روشنیوں کے شہر کو مزید درخشاں کر دیا ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ(پی سی بی)، غیر ملکی کھلاڑیوں، صوبائی انتظامیہ، سیکیورٹی آلات اور مشکل حالات میں کھڑے رہنے والے پاکستانیوں کا بہت بہت شکریہ۔۔۔ ہم پر تھوپی گئی دہشت گردی ختم ہو رہی ہے۔ ہم دیرپاامن اور استحکام کی صحیح منزل کی جانب گامزن ہیں۔“

PSL Final brings more glitters to ‘City of Lights’. Thanks to PCB, foreign players, govt administration, security apparatus and the resilient Pakistanis. Terrorism imposed on us is on the way out; we are on the way to our rightful destination of enduring peace and stability, IA.