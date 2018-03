پی سی بی کا شکریہ ،میچ دیکھنے سٹیڈیم جاﺅں گا:شاہد آفریدی

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن)کراچی کنگز کے شاہد آفریدی کہتے ہیں کہ وہ میچ دیکھنے کے لئے سٹیڈیم جائیں گے۔

Thank you @najamsethi for inviting me to the PSL final. Historic day for Karachi, so happy to see cricket return to my city, enjoy the final Karachi, I'll be there!