پاکستان سپر لیگ کا اعزاز پشاور زلمی سے چھن گیا ،اسلام آباد یونائیٹڈ ایک بار پھر قابض

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن)پاکستان سپر لیگ تھری کا اعزاز پشاور زلمی سے چھن گیا اور اسلام آبادیونائیٹڈایک بار پھر اس اعزاز پر قابض ہوگیا ہے ،پشاور زلمی کی جانب سے 149رنز کا ہدف اسلام آباد یونائیٹڈ نے 7وکٹوں کے نقصان پر16.5اوورز میں پور ا کرلیا۔

