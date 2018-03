پاکستان میں کرکٹ کے لئے ڈیرن سیمی کا شکریہ:شاہد آفریدی

کراچی(ڈیلی پاکستان آن لائن)کراچی کنگز کے سٹار شاہد آفرید ی نے ان کے بارے ریمارکس پر ڈیرن سیمی کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ پشاورزلمی کے کپتان کا پاکستان میں کرکٹ کے لئے شکریہ ادا کرتا ہوں ۔

سوشل میڈیا پرشاہد آفریدی کا اپنے پیغام میں کہنا تھا کہ ڈیرن سیمی آپ کا شکریہ ،آپ کے ریمارکس کو خوشدلی سے قبول کرتاہوں،آپ نے بھی پاکستان میں کرکٹ کے لئے بہت کچھ کیا ہے ۔آپ کوفائنل میچ کے لئے میری نیک تمنائیں۔

Thank you @DarenSammy88 for the acknowledgment. Humbled by your response and thank you for support #PakistanCricket - Best of Luck for tomorrow's game. #DilSeJaanLagaDe https://t.co/8o7WQ7AlKj