سپریم جوڈیشل کونسل کی حدود اور دائرۂ کار سپریم جوڈیشل کونسل کی حدود اور دائرۂ کار

جسٹس ثاقب نثار کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں پانچ ریفرنس سماعت کے منتظر رہے۔ وہ خود اس کونسل کے چیئرمین تھے، اس لئے اپنے خلاف ان ریفرنسوں کو دبا کر بیٹھ گئے۔

پوری مراعات کے ساتھ ریٹائر ہوئے، لیکن جاتے جاتے بڑی ڈھٹائی سے جسٹس شوکت عزیز صدیقی کے خلاف ایک ریفرنس اس عجلت سے سنا کہ اور کچھ نظر آئے یا نہ آئے، انصاف کے تقاضے پورے ہوتے کسی کو نظر نہیں آئے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس معزز جج نے ذرا جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کچھ کلماتِ حق کہہ ڈالے۔

امکان بہرحال موجود ہے کہ انہوں نے جو کچھ کہا، وہ غلط ہو،لیکن ہوا یہ کہ وہ راولپنڈی ڈسٹرکٹ بار میں دوران خطاب ریاستی اداروں پر کڑے الزامات عائد کر رہے تھے۔ جو جو انہوں نے کہا حلفاً کہا، قسمیں کھا کھا کر کہا اور محکمہ مال یا کسٹمز کے ادارے پر الزام نہیں لگائے۔ الزام لگانے والا اعلیٰ عدلیہ کا ایک معزز رکن اور الزام سہنے والے سرحدوں کے محافظ، راتوں کو خود جاگنے والے ہماری نیندوں کے رکھوالے۔

ایک گھنٹہ نہیں گزرا کہ ان کی تقریر دنیا کے کونے کونے پر سنی جا رہی تھی۔ اس وقت یہ بے مقصد بات ہو گی اگر میں عدلیہ اور مسلح افواج کی اہمیت کا موازنہ کرنے لگ جاؤں۔

شوکت صدیقی کا معاملہ لوگوں اور اعلیٰ عدلیہ نے بڑا سادہ سمجھ لیا ہے۔ اسے محض ناروا طرزِعمل (Misconduct) سے تعبیرکرنا دشوار کام ہے۔ میں تو صرف یہ جانتا ہوں کہ شوکت عزیز صدیقی نے سچ بولا ہے تو بقول ان کے۔ اور اگر جھوٹ بولا ہے تو ان کے سچ کی چھان بین کر کے اسے جھوٹا ثابت کیوں نہیں کیا گیا۔

جناب صدیقی نے اتنے سنگین الزامات لگائے تھے کہ جھوٹا ثابت ہونے پر ان کے خلاف عام شہری کی طرح مقدمہ چلایا جاتا۔ یہ تعزیراتِ پاکستان والا مجموعہ کہاں یہ بندش عائد کرتا ہے کہ اس کی دفعات کا استعمال ریاستی حکام کے فلاں زمرے پر نہ کیا جائے۔ فرض کریں کل کلاں کوئی جج مسلح افواج کے کسی شخص کو قتل کر ڈالے تو کیا اس کا مقدمہ صرف سپریم جوڈیشل کونسل میں سنا جائے گا۔

ایک جج مسلح افواج کے بارے میں انتہائی سنگین لب و لہجہ اختیار کرتے ہوئے اس کام میں پوری قانونی دنیا کو شریک کر لیتا ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ محض ناروا طرزِعمل کا ملزم ہے۔

میرا ذاتی خیال ہے کہ سپریم کورٹ یا سپریم جوڈیشل کونسل یا دونوں کو سب سے پہلا کام تو یہ کرنا چاہیے کہ وہ جج کے ناروا طرزِعمل کی حدود متعین کریں۔ اس تعین کے بعد یہ بات یقینی ہو جائے گی کہ ان حدود سے باہر ہر کام سے عام ملکی قانون کے مطابق نمٹا جائے گا۔

یہ بات بھی طے ہو جانا چاہیے کہ عام زندگی کے روزمرہ امور میں اختیار کردہ ناروا طرزِعمل آخر کیوں سپریم جوڈیشل کونسل نمٹائے۔ کیا کسی معزز جج کی ازدواجی ناچاقی کا معاملہ بھی سپریم جوڈیشل کونسل نمٹایا کرے گی یا عام فیملی کورٹ میں نکاح طلاق سے متعلقہ امورکی طرح نمٹایاجائے گا۔

کوئی جج صاحب اپنے والد کے جانشین ہونے کے ناطے دیگر بہن بھائیوں کو وراثت سے محروم کیے ہوں تو کیا ان کے بہن بھائی عام عدالتی طریق کار کا سہارا لینے کی بجائے سپریم جوڈیشل کونسل میں جائیں گے۔ اچانک کہیں انکشاف ہوکہ ایک حاضر جج ماضی میں کبھی کسی مقدمۂ قتل میں ملوث تھے جس کا کھوج پولیس نے اب لگایا ہے تو ایسے جج کو عدالتی چھتری کیوں دی جائے۔ یہ بنیادی سوال ہے جسے طے ہو جانا چاہیے۔

یہ میں نے چند مفروضات پیش کی ہیں۔ ان کی روشنی میں میرا ذاتی خیال ہے کہ عام تعزیزی اور دیگر دیوانی قوانین کا اطلاق ملک کے ہر فرد پر بلااستثنا ہوتا ہے۔

اس کا ناروا طرزِعمل سے کوئی تعلق نہیں بنتا۔ ناروا طرزِعمل کسی حد تک دراصل (Right in rem) کے زمرے میں آتا ہے۔ ناروا طرزِعمل میں مدعا علیہ کے مقابل ریاست تمام شہریوں کی نمائندگی کرتی ہے کسی کا انفرادی حق یہاں زیرِبحث نہیں ہوتا، لیکن اگر کسی فرد کاانفرادی حق زیربحث آ جائے تو بڑی حد تک اس کا تعلق (Right in persona) سے ہوا کرتا ہے۔ یہ دیوانی قانون کی حالت ہے، رہے تعزیزی قانون تو ان کے اطلاق میں ناروا طرزِعمل کا سہارا لینا بڑے دل گردے کا کام ہے۔

شوکت صدیقی نے فی الحقیقت ان دونوں کے بین بین کام کیا ہے جس پر سوچ بچار بہت ضروری ہے۔ دستور کے متعدد ایسے گوشے ہیں جن پر مسلسل فوجی مداخلت اور کئی دیگر اسباب کے باعث قانون سازی ہونا باقی ہے۔ تب تک یہ کام اعلیٰ عدالتوں نے یوں سرانجام دینا ہے کہ مذکورہ بالا پیچیدہ امور پر بذریعہ نظائر (Precedent) قانون سازی کر لی جائے۔ یہ کام جسٹس ثاقب نثار کے ذمے تھا جو انہوں نے نہیں کیا۔

شوکت صدیقی نے جو الزامات عائد کیے تھے۔ ان کی چھان بین بے حد ضروری تھی اورہے۔یہ طے کرنا سپریم جوڈیشل کونسل کے ذمے تھا کہ ناروا طرزِعمل کی حدود کیا ہیں، لیکن ثاقب نثارہوا کے جس گھوڑے پر سوار تھے، اس کے سامنے کون سا آئین، کیسا قانون اور کیا قواعد و ضوابط؟ چاہیے تو یہ تھا کہ خود اپنے خلاف پانچ ریفرنس دائر ہونے کے باعث وہ اس کا حصہ نہ بنتے۔

ایک اور معزز جج کے خلاف بھی ریفرنس دائر تھا، وہ بھی اس کا حصہ نہ بنتے۔ شوکت صدیقی کی اپیل کی سماعت کے لئے اب جو لارجر بنچ بنایا گیا ہے، اس میں بھی ایک معزز جج کے خلاف ریفرنس معرض التوا میں ہے۔ کیوں معرض التوا میں ہے؟ اور شوکت صدیقی کے معاملے میں اس قدر تعجیل؟ آخر کیوں؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کے جواب موجودہ لارجر بنچ کے سامنے آنا چاہئیں اور یہ جواب ثاقب نثار کے ذمے ہیں۔

اب وہ ریٹائرڈ ہیں، موجود ہ بنچ انہیں بطور گواہ طلب کر کے ان کی گواہی حلف پر بشکل جرح ریکارڈ کرے۔ انہوں نے نہ تو عدالتی تعبیر و تشریح والا اپنا فرض سرانجام دیا اور نہ شوکت صدیقی کے الزامات کی چھان بین کی۔ انہوں نے نہایت عجلت میں ایک آدھ سماعت کے بعد انصاف کی وہ شکل فراہم کی جس میں انصاف ہوتا نظر نہیں آیا۔

کوئی ایک فیصلہ یا ایک گل افشانی اس شخص کی ہو تو میں کچھ جم کر لکھوں۔ کون شخص ہے جو اس کی بدزبانی اور تیزابی زبان سے بچ نکلنے میں کامیاب رہا ہو۔ اور مزید تعجب اس پرکہ ایک چلتے پھرتے بظاہر جاندار، لیکن فی الاصل بے جان لاشے کو اس کے سولہ دیگر ساتھی نہ صرف اٹھائے پھرتے رہے، بلکہ بائیس کرو ڑ آبادی پر مشتمل ملک کے رنگا رنگ ادارے اس کا کچھ نہ بگاڑ سکے۔ تعجب ہی تعجب! عدالت عظمیٰ کے سولہ کے سولہ دیگرجج مسلمان کلمہ گو ہیں،یہ حدیث رسولؐ ان کی نظر سے تو گزری ہو گی۔

انصر اخاک ظالماً او مظلوماً ’’بھائی ظالم ہو یا مظلوم اس کی مدد کیا کرو۔‘‘کسی نے عرض کیا: ’’مظلوم کی مدد کرنا تو قابل فہم ہے ظالم کی مدد کیسے کی جائے۔‘‘ محرم راز خالقِ کائنات نے فرمایا: اس کا ہاتھ پکڑ کر ( ظلم سے روک کر)۔ مجھے لوگوں کی سیاسی وابستگی سے کوئی غرض ہے اور نہ میری کہیں کسی سے سیاسی وابستگی ہے۔ میں تو سیدنا علی المرتضیٰؓ کا اس باب میں مرید ہوں۔ فرماتے ہیں: انظر الی ما قال ولا تنظر الی من قال ’’جو کہا جا رہا ہو وہ دیکھا کرو ، یہ مت دیکھا کرو کہ کون کہہ رہا ہے۔

‘‘اس شخص الموسوم بہ جسٹس ثاقب نثار نے کس شخص کی پگڑی نہیں اچھالی۔ عدلیہ کے اپنے افراد اس سے نالاں، ہسپتالوں کا عملہ نیچے سے اوپر تک اس کا ڈسا ہوا ۔یہی وجہ ہے کہ میں اپنی گزشتہ ایک تحریر میں تجویز دے چکا ہوں کہ ہماری مسلح افواج کا بنیادی کام جسمانی مشقت کے گردا گرد ہے ۔اس لئے ایک سپاہی سے جنرل تک ہر شخص کی جسمانی صحت پر بھرپورنظر رکھی جاتی ہے۔ تسلسل اور وقفے وقفے سے ان کا جسمانی طبی معائنہ کر کے اس کا باقاعدہ اندراج کیا جاتا ہے۔ تو کیوں نہ ان تمام اداروں کے افراد کا اسی تسلسل اور اتنے ہی وقفے سے ذہنی صحت کے معائنے کا کوئی نظام وضع کیا جائے جن کا کام ذہنی نوعیت کا ہے۔

اس پر تفصیلی تجویز میں آئندہ کبھی رقم کروں گا، لیکن جس بُرے طریقے سے اس شخص نے عدلیہ جیسے مقدس ادارے کا وقار ملیا میٹ کیا اس کے مقابلے میں جسٹس منیر، جسٹس ارشاد قسم کے جج مجھے بے حد معصوم دکھائی دے رہے ہیں۔جسٹس منیر اور جسٹس ارشاد کے کام پر علمی انداز سے ذرا نیچے صحافتی طریقے پر ہی گفتگو ہوتی رہی ہے ،لیکن اس شخص نے تو عدالت عظمیٰ کو کچھ اس طرح چلایا کہ اپنے دیہاتی پس منظر کے باعث میرے ذہن میں ایک ہی مثال آتی ہے۔

بدبودار کیچڑ بھرے جوہڑ میں لَوٹیں لگا کر بپھرا ہوا بیل اگر گلی محلے کی طرف نکل آئے تو اس پر قابو پانا بھول کر سب اپنی اپنی پوشاک بچانے کی فکر میں لگ جاتے ہیں۔ اس بیل کی دُم سے سب بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔

ان جج صاحب کی زبان بیل کی اس دُم کی مثل رہی۔ یہی وجہ ہے کہ میں عدالتی زندگی کے دیگر معزز جج صاحبان کے حق میں ہمیشہ دعا گو رہا۔ موجودہ چیف جسٹس بھی تو اسی نظام کا ایک حصہ ہیں، لیکن مجال کہ کوئی معمولی سی ناروابات ان کے منہ یا قلم سے کبھی نکلی ہو۔ اللہ ان کی نصرت فرمائے، وہ صرف اپنے کام سے کام رکھنے والے نہایت معزز منصف ہیں۔

مجھے یہ کہنے میں ذرا تامل نہیں ہے کہ شوکت صدیقی کے الزامات خاصی توجہ اور چھان بین مانگ رہے تھے۔ اگر چھان بین ہوتی تو موجودہ چیف جسٹس کی تقریر کا 18 جنوری کے اخبارات میں شائع یہ جملہ اس چھان بین کا خلاصہ ہوتا: ’’حکومتی معاملات میں فوج اور ایجنسیوں کے کردار پر بات ہونا چاہیے۔‘‘ لارجر بنچ کو یہ امر سامنے رکھنا چاہیے کہ شوکت صدیقی نے بھلا کیا مختلف بات کہی تھی۔

ایک فیصلے میں جو از خود نوٹس کا نتیجہ تھا، سپریم کورٹ کا فرمان پڑھنے کے لائق ہے:فیصلے میں عدالت یوں رقم طراز ہے۔ ’’۔۔۔آئی ایس آئی کے سیاست میں ملوث ہونے یا مداخلت کرنے سے متعلق تاثر کو نظرانداز نہیں کیا جا سکتا۔۔۔اصغر خان کیس کے سپریم کورٹ کے فیصلے میں قرار دیا گیا ہے کہ آئی ایس آئی، ایم آئی اور آئی بی جیسے خفیہ اداروں کے بطور ادارہ یا انفرادی سطح پر غیرقانونی سرگرمیوں میں ملوث ہونا غیرقانونی فعل ہے جس پر ذمہ داروں کے خلاف اپنے حلف سے روگردانی پر سخت ترین ایکشن ہونا چاہیے۔

اصغر خان کیس کے فیصلے کی روشنی میںآئی ایس آئی یا مسلح افواج کے اراکین کے سیاست میں ملوث ہونے، میڈیا پر اثرانداز ہونے یا دیگر غیرقانونی سرگرمیوں میں ملوث ہونے سے روک دینا چاہیے تھا، لیکن اس کی بجائے دھرنے کے شرکا نے جب وردی میں ملبوس ایک شخص سے نقد رقوم وصول کیں تو یہ تاثر مزید تقویت پکڑ گیا۔۔۔۔ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی سیاسی معاملات پر تبصرہ کرتے ہوئے بیان دیا کہ تاریخ ثابت کرے گی کہ 2018ء کے انتخابات شفاف تھے‘‘ ۔۔۔ چنانچہ اب جب کہ خود سپریم کورٹ کے معزز ججوں کے بیانات اور فیصلوں سے شوکت صدیقی کے الزامات کی تصدیق ہو چکی ہے تو شوکت صدیقی کا قصور؟ ممکن ہے شوکت صدیقی کے الزامات کے سائے اس لارجر بنچ تک بھی گہرے ہو چکے ہوں، اس صورت میں اگر میں شوکت صدیقی ہوتا تو صبر سے کام لیتا کہ عدالت عظمیٰ تو میدان محشر میں سجائی جائے گی جب لاد چلے گا بنجارہ!

