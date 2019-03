’’ لمحے کا آدمی ‘‘ ’’ لمحے کا آدمی ‘‘

بات سے بات نکلتی ہے اور کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے ۔ باتوں باتوں میں کوئی ایسی بات زبان پر آجاتی ہے جو وہم و گمان میں میں بھی نہیں ہوتی اور ساری بات کا زاویہ بدل ڈالتی ہے ۔ دوستوں کی محفل ہو یا محب وعاشق کی سرگوشیاں ۔ ہزار لوگوں کے بیچ تقریر ہو یا گھر کے افراد کے مابین بحث کا سلسلہ ۔ کبھی کبھی کوئی بات ایسی ہو جاتی ہے ۔کوئی بات ایسی نکل آتی ہے جو بظاہر نہ سوچ میں ہوتی ہے اور نہ اسے کہنے یا کرنے کا کوئی ارادہ ہوتا ہے ۔ اچانک سے سرزد ہونے والی بات کبھی تو کسی بہت بڑے مسئلے کا پیش خیمہ ثابت ہوتی ہے اور کبھی سالوں پرانے مسئلے کے حل اور کسی ناقابل حل سوال کے جواب کا موجب بن جاتی ہے ۔ سوچے سمجھے بغیر ۔ کسی پلاننگ ، کسی منصوبہ بندی کے بغیر ۔

بات دراصل لمحے کی ہوتی ہے ۔ کسی خاص لمحے کی ۔ جس لمحے عام بات بھی خاص بن جاتی ہے ۔ یونہی کہی گئی معمولی سی بات بھی خاص درجہ اختیار کرلیتی ہے ۔ کبھی کبھی ایک عمر گزر جاتی ہے ۔ ہمیں کہیں بھی کسی سے بھی ہمارے سوالوں کا جواب نہیں ملتا ۔ چھوٹے چھوٹے سوالوں کے ننھے منے بونے ہماری سوچ و جان کا رس چوس چوس کر سو گز کے ہو جاتے ہیں مگر کوئی بات ، کوئی جواب ان کے لئیے باعث تسکین نہیں ٹہرتا ۔ ایسے میں اچانک ، خود بخود ، کوئی معمولی سی ، چھوٹی سی ، ذرا سی بات دیو وہیکل سوالوں کے گھٹنے ٹکا دیتی ہے ۔ گھمبیر مسئلوں کے پرخچے اڑا دیتی ہے ۔ اس میں کمال کسی بات ، کسی جواب کا نہیں ہوتا ۔ لمحے کا ہوتا ہے ۔ لمحے کے مخصوص زاوئیے کا ہوتا ہے ۔ لمحے کے کائناتی ، روحانی ہیولے کا ہوتا ہے ۔

یہ کوئی اتنی گہری اور مشکل بات نہیں کہ میری اور آپ کی سمجھ میں نہ آ سکے مگر اس بات کو سمجھنے کے لئیے مجھے اور آپ کو ایک لمحے کے لیئے لمحے کا آدمی بننا پڑے گا ۔ ایک لمحے کے لیئے ، لمحے میں جینا پڑے گا ۔ اپنے سارے تیر و نشتر ، فلسفے اور نظریات ، حکایتیں اور شکایتیں ، خواب اور جذبات ، ایک طرف رکھ کر خود کو خالی کرنا پڑے گا ۔ اپنے تمام چہرے ، اپنی تمام نقابیں ، اپنے تمام جھوٹ سچ بالائے طاق رکھ کر لمحے کے اندر اترنا پڑے گا ۔ اپنی سانسوں اور اپنی سوچوں کو لمحے کے تابع کرنا پڑے گا ۔ پھر کہیں جا کر ہم لمحے کے ذائقے کو چکھ سکتے ہیں ۔ لمحے بھر کو لمحے کے اندر جی سکتے ہیں ۔ لمحے میں کہی اور کی گئی معمولی سی بات کے اعلی اور خاص معنوں اور زاویوں کو جان سکتے ہیں ، سمجھ سکتے ہیں ۔

کائناتی وآفاقی مخفی قوتوں سے لبریز خاص الخاص لمحے ، لمحے کے آدمی کے لیئے ہی اپنے اسرار و رموز کھولتے ہیں ۔ اور اسے اندر کی دنیا کی سیر پر اکساتے ہیں ۔ کھربوں پتھروں کے بیچ دبا پارس پتھر ہی لوہے کو چھوتا ہے اور اسے سونا بنا دیتا ہے ۔ مگر اس کے لیئے لوہے کا لوہا ہونا ضروری ہے ۔ خالص اور کھرا لوہا ہی پارس سے مل کر سونا بن سکتا ہے ۔ کسی اور دھات میں یہ خاصیت نہیں ہوتی ۔ لمحے سے فیض اٹھانے کے لیئے ، لمحے کا آدمی ہونا اور بننا ضروری ہے ۔

اس بات ، اس حقیقت کا ادراک مجھے بھی ابھی چند دن پہلے ہی ہوا جب صبح چار بجے تک جاگنے اور گیارہ بجے اٹھنے کے بعد میں اپنے انٹرنیشنل گھریلو حلیے میں آنکھوں میں ڈراپ ڈال کر آنکھیں بند کر کے اپنے لمحے میں مراقبے کی حالت میں تھا تو دروازے کی گھنٹی بجی اور پتہ چلا کہ صوفی اپنے بیٹے کے ولیمے اور بیٹی کی رخصتی کی تقریب کا کارڈ لیکر گھر آیا ہے ۔ آپ میں سے اکثر لوگ صوفی بناسپتی ، صوفی آئیل ، صوفی صابن سے تو واقف ہوں گے مگر جس صوفی کا میں ذکر کر رہا ہوں ، اس کو نہیں جانتے ہوں گے ۔ کوئی سچ مچ کا اصلی اور خالص صوفی ہوتا تو شاید اس کی شہرت کچھ لوگوں تک تو ضرور پہنچتی ۔ مگر وہ بھی میری اور آپ کی طرح کا عام آدمی ہے ۔ اس سے میری پہلی ملاقات آج سے چونتیس پینتیس سال پہلے بتوسط محمد علی ہوئی تھی ۔ اس زمانے میں وہ انتہائی شعوری اور غیر شعوری کوششوں سے صوفی بننے کے چکر میں لگا ہوا تھا ۔ اس کے لیئے اس نے پڑھائی اور کھانے سمیت لگ بھگ سب کچھ تیاگ دیا تھا ۔ اور چوبیس گھنٹے اپنے والد ، چچا ، بڑے بھائی اور خاندان کے دیگر بارعب ، بااثر اور بااختیار لوگوں کے نشانے پر رہتا تھا ۔ بقول اس کے ، اس کے اہل خانہ کی یہ سوچ اور رویے اس کے صوفی بننے کے عمل کو مہمیز کرتے ہیں ۔ یہ سوچ کر وہ اور شدومد سے اور چپ سادھ لیتا ، اور زیادہ پریشان رہتا ، اور زیادہ سوالوں کا کاٹھ کباڑ جمع کرتا ، اور ، اور زیادہ خلا میں گھورتا رہتا ۔ اس کی انہی حرکات و سکنات اور ظاہری و ذہنی و قلبی کیفیات کو دیکھتے ہوئے محمد علی نے اس کے اچھے بھلے خوبصورت خالد محمود خان زادہ نام کو صوفی کا ٹائٹل دے ڈالا تھا ۔ جو اس کے قریبی حلقوں میں آج بھی لیا جاتا ہے ۔

وہ بھی ایک خاص لمحہ تھا جب خالد کا نام صوفی پڑا ۔ اور اس خاص لمحے کے اثر کے تحت اب تک کچھ لوگ اسے خالد کی بجائے صوفی ہی پکارتے ہیں اور ان کچھ میں سے کچھ لوگ تو اسے صوفی پکارتے پکارتے صوفی سمجھنے کی غلط فہمی میں بھی مبتلا ہو گئے ہیں ۔

اتنے سالوں میں خالد عرف صوفی سے ان گنت ملاقاتیں رہیں ۔ بہت سے ایڈونچر ساتھ ساتھ ہوئے اور کئیے ۔ مگر پھر پہلے صوفی کی شادی ہوئی اور پھر میری ۔ تو اس کے بعد ملاقاتوں کا سلسلہ کم اور پھر ختم ہو گیا ۔ اور اس کی بنیادی وجہ صوفی کی اچانک کایا پلٹ تھی ۔ اپنے والد کے انتقال کے بعد اس نے اپنے چچا جان کے سامنے ہتھیار ڈال دئیے ۔ اور صوفی کا غلاف اتار کر ماسٹر جی کا لبادہ پہن لیا اور اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ مل کر پارٹنر شپ میں تعلیم کا کاروبار شروع کر دیا ۔ اس زمین اس آسمان کے ساتھ ساتھ میں نے بھی پھر وہ دن دیکھے جب انتہائی کاہل اور فارغ صوفی ، انتہائی قابل اور مصروف ہو گیا ۔ کہاں وہ دن تھے جب وہ شب بھر جاگ کر دن بھر سوتا تھا ۔ اور کہاں وہ دن جب وہ صبح گیارہ بجے سے رات دس بجے تک ڈیسک پر بیٹھا رہتا ۔ کماو پوت ہو جانے کے بعد اس کے گھر اور خاندان میں اس کی عزت اور اس کا مقام بڑھ گیا تھا ۔ لیکن دوستوں کے حلقوں میں اس کی شمولیت ختم اور اس کی قدر و قیمت کم ہو گئی تھی ۔ سب کو حیرت تھی کہ ایک ظاہری اور اعلانیہ صوفی ، یکایک کام اور کاروبار کا آدمی کیسے بن گیا ہے ۔

لمحے لمحے کا کمال ہوتا ہے ۔ کسی بھی خاص لمحے کا ہیولا کسی بھی لمحے کے آدمی کو اپنے رنگ میں رنگ سکتا ہے ۔ یہ الگ بات ہے کہ رنگ نیلے سے پیلا ہو جائے یا سفید سے سرخ ۔ شرط صرف لمحے کو گلے لگانے کی ہوتی ہے ۔ لمحے کو اپنانے کی ہوتی ہے ۔ لمحے کو دل سے ویلکم کرنے کی ہوتی ہے ۔ یہ سب کرنا اور کر کے نبھانا اتنا آسان نہیں ہوتا ۔ کبھی تو اپنا وجود اپنے ہاتھوں قربان کرنا پڑتا ہے اور کبھی اپنے آدرش کا چولا بدلنا پڑتا ہے ۔ اور ایسا سب کچھ مجھ جیسا اور آپ جیسا نہیں کر سکتا ۔ کہ میں اور آپ بہت سی دھاتوں ، بہت سے رنگوں کی آمیزش سے بنے ہوئے ہیں ، گندھے ہوئے ہیں ، بندھے ہوئے ہیں ۔

ایسا سب کچھ کرنے اور نبھانے کا دم خم صرف لمحے کے آدمی کے پاس ہوتا ہے ۔ ابھی چند دن پہلے صوفی جب کارڈ دینے گھر آیا تو میں اپنے لمحے میں گم تھا اور میری آنکھیں بند تھیں ۔ آٹھ نو ماہ بعد ملاقات ہوئی تھی ۔ میں کلینک جانے کے لیئے تیار بھی ہوتا رہا اور صوفی سے باتیں بھی کرتا رہا ۔ باتوں باتوں میں صوفی نے سوال کر ڈالا کہ ' مفتی کیا وصال کبھی ممکن ہے ؟ ' ۔

بہت سالوں بعد صوفی کے لبوں پر کوئی سوال آیا تھا ۔ اور اس نے مجھے میرے اصلی نام سے پکارنے کی بجائے اس نام سے پکارا تھا جو چونتیس پینتیس سال پہلے حضرت علامہ محمد علی نے مجھے دیا تھا ۔ میرے لیکچرز اور حتمی ، فل اور فائنل احمقانہ حد تک کے منطقی اور دانشورانہ فیصلے سنانے اور ان پر سب کو عملی ترغیب دینے کی وجہ سے ۔ صوفی نے ہم سب کے عرفیانہ نام رکھنے پر محمد علی کا نام علامہ اور حضرت علامہ رکھ دیا تھا ۔

اتنے دنوں بعد جب میری سماعت سے لفظ 'مفتی' ٹکرایا تو چند لمحوں میں ہی لاشعوری طور پر میرے اوپر سے دعاگو کا ماسک اتر گیا اور مفتی کی نقاب چڑھ گئی ۔ لمحے لمحے کی بات ہوتی ہے

اس لمحے میرے سامنے پرانا والا صوفی تھا ۔

' اس دنیا میں اس زندگی میں وصال ناممکن ہے ۔

ہجر ہی ہجر ہے ۔ جب تک مکمل ہجرت نہ ہو دوسری دنیا تک ' ۔ اس لمحے میں لاٹھی سونٹے پورے کا پورا مفتی بن چکا تھا ۔ اور میرے سامنے میمنے کی صورت ، معصوم صفت صوفی ، بھیگی بلی بنا بیٹھا تھا ۔ لمحے گزرتے رہے ۔ باتیں ہوتی رہیں ۔ صوفی پوچھتا رہا ۔ میں حسب عادت اوٹ پٹانگ فلسفے بگھارتا رہا ۔ باتوں باتوں میں بات لمحے کی اہمیت ، معنویت اور افادیت کی آگئی ۔ اور وہ لمحہ تھا ، جس لمحے مجھ پر " لمحے کا حملہ " ہوا ۔ اور ایک لمحے کے لیئے لمحے کی روشنی نے اپنا جلوہ دکھایا ۔ پھر اور باتیں فیڈ آوٹ ہوتی چلی گئیں ۔ سائیڈ لائن ہو گئیں اور ایک بات کا ادراک اور اظہار ہوا کہ :

" Till Our Last Moment , We Have To Continue Our Movement And Maintain Our Momentum To Remain In The Domain Of THE MOMENT "

یہ اس لمحے کا سحر تھا کہ برسوں پرانے ایک ادھورے خاکے میں رنگ اگ آئے اور ایک تشنہ سوال کی پیاس بجھی ۔ اور من کے قلندر کو اتنی سکت اور توانائی ملی کہ لمحے کے آدمی کو ڈھونڈتے ، کھوجتے اور کھنگالتے ہوئے آج کے دن ایک ہی نشست میں یہ سب کچھ سوچنے اور لکھنے کے لمحات ملے ۔ آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہوگا کہ یونہی کوئی ایک لمحہ آپ کے کسی بند دروازے کو کھول کر وقت کے دریا میں اتر جاتا ہوگا ۔ بس اب کی بار آپ بھی لمحے بھر کے لیئے لمحے کا آدمی بننے کی کوشش کیجئے گا اور لمحے میں جینے کی جستجو کیجئے گا ۔ آپ اپنے آپ کو بہت ہلکا اور مطمئن محسوس کرنے لگیں گے ۔

۔

