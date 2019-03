پاکستان کو عمران خان کی قیادت میں ورلڈ کپ جیتے کتنے سال بیت گئے ؟جانئے

کراچی(ڈیلی پاکستان آن لائن) قومی کرکٹ ٹیم کو عمران خان کی قیادت میں 1992 کا تاریخی ورلڈ کپ جیتے 27 برس ہوگئے۔تفصیلات کے مطابق شاہینوں نے ورلڈ کپ فائنل میں انگلینڈ کو 22 رنز سے شکست دے کر پہلی بار ورلڈ کپ اپنے نام کیا تھا، فائنل میچ میں وسیم اکرم کو عمدہ کارکردگی کا مظاہرہ کرنے پر میچ کا بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا تھا۔فائنل میچ میں پاکستان نے انگلینڈ کے خلاف پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 249 رنز بنائے اوپنر عامر سہیل اور رمیز راجہ بالتریب 4 اور 8 رنز بنا کر آوٹ ہوگئے تو کپتان عمران خان نے جاوید میانداد کے ساتھ مل کر مجموعی سکور میں اضافہ کیا۔

کپتان عمران خان نے عمدہ کھیل کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک چھکے اور چار چوکوں کی مدد سے 72 رنز بنائے، جاوید میانداد بھی 58 رنز بنا کر آوٹ ہوئے۔انضمام الحق طبیعت نازسازی کے باوجود کپتان کے کہنے پر میدان میں اترے اور 35 گیندوں پر چار چوکوں کی مدد سے 42 رنز کی جارحانہ اننگز کھیلی، وسیم اکرم نے بھی 18 گیندوں پر چار چوکوں کی مدد سے 33 رنز بنائے۔انگلینڈ کی ٹیم 250 رنز کے تعاقب میں 227 رنز پر ڈھیر ہوگئی، انگلینڈ کی ٹیم نے محتاط انداز میں بیٹنگ کی اور ہدف کا تعاقب جاری رکھا تاہم وسیم اکرم نے ایلن لیمب اور اگلی ہی گیند پر کرس لیوز کو پویلین کی راہ دکھا کر انگلش بلے بازی کی کمر توڑ دی۔دو اہم بلے بازوں کے آوٹ ہونے کے بعد انگلش ٹیم سنبھل نہ سکی اور پوری ٹیم 49.2 اوورز میں 227 بنا کر آوٹ ہوگئی۔

#OnThisDay in 1992, Pakistan won the @cricketworldcup ???? ! @ImranKhanPTI led Pakistan ???????? to a 22 run win over England in the final at the @MCG ????. pic.twitter.com/zLa7uWSP7O