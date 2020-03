سندھ سے بڑی خوشخبری آگئی ،کورونا وائرس کے مزید 10مریض صحت یاب

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن )سندھ میں کورونا وائرس کے مزید 10 مریض صحتیاب ہوگئے جس کے بعد اس مرض سے سندھ میں صحتیاب ہونے والے مریضوں کی تعداد 14 ہوگئی ہے۔

ترجمان سندھ حکومت مرتضیٰ وہاب نے اپنی ٹوئٹ میں بتایا ہے کہ سندھ میں کورونا وائرس سے متاثرہ مزید 10 افراد صحتیاب ہوگئے ہیں،کورونا وائرس سے متاثرہ ان 10 مریضوں کے حالیہ ٹیسٹ منفی آئے ہیں جس کے بعد اللہ کا شکر ہے کہ سندھ میں شفایاب ہونے والے کورونا وائرس کے مریضوں کی تعداد 14 ہوگئی ہے۔ ترجمان محکمہ صحت سندھ کے مطابق صحت یاب ہونے والے تمام 10 افراد کا تعلق کراچی ہے۔

Another 10 patients of #COVIDー19 in #Sindh have recovered and their tests have come negative. Total number of patients who have recovered in Sindh are now 14. Alhamdolillah