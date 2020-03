ہربھجن سنگھ بھی شاہد آفریدی کے معترف ہو گئے، شاندار پیغام جاری کر دیا

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) بھارتی کرکٹ ٹیم کے سابق کرکٹر ہربھجن سنگھ بھی شاہد آفریدی کی انسان دوستی جذبے کے معترف ہو گئے ہیں جن کا کہنا ہے کہ وہ عوام کیلئے بہترین کام کر رہے ہیں۔

تفصیلات کے مطابق سابق بھارتی ٹیسٹ کرکٹر نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر قومی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان شاہد آفریدی کی جانب سے انسانیت کیلئے کئے جارہے فلاحی کاموں کو سراہا ہے۔اپنے پیغام میں بھارتی سپنرنے کہا کہ شاہد آفریدی عوام کیلئے بہترین کام کررہے ہیں، اس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے۔

Great work for humanity @SAfridiOfficial May god bless us all.. more power to you.. praying for world’s well being..???????? Nanak naam chardikala tere bhaane sarbat da bhala ???????? pic.twitter.com/I0ijsTQ4vO

شاہد آفریدی نے بھی اپنے پیغام مین ہربھجن سنگھ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ انسانیت سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے اور کورونا وائرس کے خلاف جنگ میں پوری دنیا کومتحد ہونا پڑے گا، اس عالمی وباءکا سب کو مل کر مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں غریبوں کی مدد کرنا ہوگی۔

Humanity is bigger than anything! Thank you Bhajji for your kind words. The world needs to unite, it is our collective responsibility to help the poor and needy in every way possible in the global fight against #COVID2019 https://t.co/QasLBJ9kXk