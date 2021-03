یوم پاکستان کی پریڈ آج ہوگی

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن )یوم پاکستان پر معطل ہونے والی پریڈ آج ہوگی۔

پریڈ کے حوالے سے سیکیورٹی انتظامات کو حتمی شکل دیدی گئی ہے۔ پریڈ کے باعث راولپنڈی اور اسلام آباد میں آج تعطیل ہوگی۔ پریڈ سے ملحقہ علاقوں میں موبائل فون سروس بھی بند رہے گی۔یوم پاکستان کے موقع پر ہونے والی پریڈ بارش کے باعث منسوخ کی گئی تھی۔پریڈ میں صدر پاکستان، افواج پاکستان کے سربراہان سمیت اہم شخصیات شریک ہونگی۔ پریڈ میں تینوں مسلح افواج اور دیگر سیکیورٹی فورسز کے دستےمارچ پاسٹ کریں گے۔ پریڈ میں دفاعی ساز و سامان کی نمائش ہوگی جبکہ جنگی جہاز فضائی پاسٹ کریں گے۔

اے آر وائی نیوز کے مطابق پریڈ کے شرکا کو خصوصی بائیو سکیور ببل میں رکھا گیا ہے جبکہ پریڈ دیکھنے کے لیے آنے والے تمام شرکاء کو کرونا ایس او پیز پر سختی سے عمل درآمد کرنا ہوگا، تمام حاظرین کو بغیر ماسک پہنے پنڈال میں‌ داخل نہیں ہونے دیا جائے گا۔

Federal Secretariat will be closed on Thursday owing to Pakistan Day Parade. Notification issued ✅ pic.twitter.com/WLvzj6Xt8j