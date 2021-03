پنجاب حکومت کی قبضہ مافیا کے خلاف کارروائیاں جاری، ایک روز میں 450 بلین روپے  سے زائد مالیت کی اراضی واگزار کروالی

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن )پولیس اور اینٹی کرپشن سمیت دیگر محکموں نے قبضہ مافیا کے خلاف کارروائیاں کرتے ہوئے ایک روز میں ایک ہزار 719 ایکٹر اراضی قبضہ مافیا سے واگزار کروالی ہے۔

وزیراعلی پنجاب سردار عثمان بزدار نے اس حوالے سے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ٹویٹ کی ہے جس میں انکا کہنا تھا کہ قبضہ مافیا کے خلاف کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے، مختلف اضلاع میں قبضہ مافیا کےخلاف کارروائی کرتے ہوئے ایک ہی روز میں 450 بلین روپے سے زائد مالیت کی اراضی واگزار کروالی ہے۔جن اضلاع میں کارروائی کی گئی ہے ان میں ننکانہ صاحب،نارروال، پاکپتن،رحیم یار خان، پاکپتن، خانیوال، اوکاڑہ، راجن پور،گجرات ،بہاولپور ، ڈی جی خان،سیالکوٹ، مظفر گڑھ، شیخوپورہ ، فیصل آباد اور ملتان شامل ہیں۔

1,719 Acres State Land, worth 1.65 Billion Rs, retrieved from Qabza-Mafia in a single day!

So far we have retrieved almost 90% encroached state land, worth ~450 Billion Rs. pic.twitter.com/JcaFvC2lET