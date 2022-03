ایئرپورٹ پر تلاشی ،اداکارہ اشنا شاہ برس پڑیں

کراچی(مانیٹرنگ ڈیسک) اداکارہ اشنا شاہ کراچی ایئرپورٹ پر خاتون سکیورٹی آفیسر کی طرف سے تلاشی کے دوران بالوں میں ہاتھ پھیرے جانے پر برانگیختہ ہو گئیں۔

ویب سائٹ ’پڑھ لو‘ کے مطابق 32سالہ اداکارہ نے اپنے ٹوئٹر اکاﺅنٹ پر اپنے ساتھ پیش آنے والے واقعے کے متعلق لکھا ہے کہ ”لوگوں کو بغیر اجازت چھونے والے لوگوں کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟کراچی ایئرپورٹ پر تلاشی لیتے ہوئے خاتون سکیورٹی آفیسر کا بغیر دستانوں کے اور بغیر سینی ٹائز کیے ہاتھ میرے بالوں میں پھیرنا کیسے درست عمل ہو سکتا ہے۔میرا جسم کانپ رہا ہے اور مجھے متلی ہو رہی ہے۔“

What. Is. With. People. Touching. Other. People. Without. Consent?!

How the heck is it okay for a security officer at Karachi airport to frisk me & run her hands through my hair without gloves & without sanitising her hands.

OCD is a real thing, I am shaking & retching!