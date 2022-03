حسن علی کے آوٹ ہونے پر قریب کھڑے ڈیوڈ وارنر کا جنریٹر سٹائل میں جشن

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن)آسٹریلیا کے خلاف دوسری اننگز میں حسن علی کے آؤٹ ہونے پر کینگروز فیلڈر ڈیوڈ وارنر نے قومی فاسٹ باولر کے ہی جنریٹر سٹائل میں جشن منایا۔

آسٹریلیا نے لاہور ٹیسٹ میں پاکستان کو شکست دے دی ۔دوسری اننگز میں حسن علی جب ناتھن لیون کی گیند پر بولڈ ہوئے تو قریب ہی کھڑے ڈیوڈ وارنر نے حسن علی کے جنریٹر سٹائل میں جشن منایا جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر بھی وائرل ہو رہی ہے۔ حسن علی آسٹریلیا کے خلاف دوسری اننگز میں 13 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے تھے۔

David Warner celebrating like Hasan in front of him ???????????? pic.twitter.com/OG1ECHWb3x