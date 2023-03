جہاز میں شدید جھٹکے لگنے کی وجہ سے 10 افراد زخمی

لزبن (ڈیلی پاکستان آن لائن) انگولا سے پرتگال جانے والی پرواز میں شدید ٹربیولنس کی وجہ سے کم از کم 10 افراد زخمی ہوگئے۔ واقعہ ٹی اے اے جی انگولا ایئر لائنز کی پرواز میں پیش آیا، جہاز کے اندر سے بنائی گئی ویڈیو میں دیکھا جاسکتا ہے کہ جہاز کے راستے میں سامان اور کھانا بکھرا ہوا ہے، ویڈیو میں بچوں کے رونے کی آوازیں بھی سنی جاسکتی ہیں۔

ڈیلی سٹار کے مطابق بدترین جھٹکوں کی وجہ سے ہوائی جہاز کے چھت کے پینل پھٹ گئے ، آٹھ مسافروں اور عملے کے دو ارکان کو طبی امداد کی ضرورت پڑی۔ ویڈیو میں جہاز میں سوار ایک ڈاکٹر کو زخمیوں کی مدد کرتے ہوئے دیکھا جاسکتا ہے۔

