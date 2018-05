بجلی میں خود کفالت کا دعوی کرنے والے مائنس 6میگا واٹ بجلی پیدا کرسکے:شہباز شریف

جھنگ(ڈیلی پاکستان آن لائن)وزیراعلیٰ پنجاب شہباز شریف کا کہنا ہے کہ عمران خان نے خیبر پختونخوا کو بجلی کے معاملے میں خود کفیل بنانے کا وعدہ کیا تھا لیکن 5 سالوں میں وہاں مائنس 6 میگا واٹ بجلی پیدا ہوئی،ان کی سیاست صرف جھوٹ اور دھرنے پر مبنی ہے جبکہ ہماری جماعت عملی کام کرنے پریقین رکھتی ہے۔

Under-construction 1263MW PunjabPowerPlant in Jang is country's largest LNG-based power project. Its groundbreaking was performed in Dec2017 & U can already see the progress onground. Its 4th LNG based power plant in Punjab. 3600MW is being generated from other 3 plants. pic.twitter.com/e31Z8inWQS