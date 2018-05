فوزیہ قصوری کراچی سے عمران خان کے خلاف الیکشن لڑیں گی: شہلا رضا

لاہور (ویب ڈیسک) پاکستان تحریک انصاف کی رہنماءفوزیہ قصوری نے تحریک انصاف کو خیرباد کہہ کر پی ایس پی میں شمولیت اختیار کر لی ہے۔

فوزیہ قصوری کا کہنا تھا کہ 2013ءکے بعد پی ٹی آئی اپنے راستے سے ہٹ گئی ہے اور پارٹی کے لیے قربانی دینے والوں کو نظر انداز کیا گیا۔ ان کا اپنے استعفے میں مزید کہنا تھا کہ موجودہ صورت حال میں میرے لیے پارٹی کے حالیہ فیصلوں کا دفاع ممکن نہیں ہے۔

پی ایس پی میں فوزیہ قصوری کی شمیولیت کے بعد ڈپٹی سپیکر سندھ اسمبلی اور رہنماءپی پی پی شہلا رضا نے اپنے ٹوئٹر پیغام میں کہا ہے کہ اطلاعات ہیں کہ پی ٹی آئی کی منحرف رہنماءفوزیہ قصوری پی ایس پی کے ٹکٹ پر کراچی سے عمران خان کیخلاف الیکشن لڑیں گی۔

News in the air is that Fouzia Qasuri is going to contest elections on PSP ticket against Imran Khan