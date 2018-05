”یہ سب پاکستان آنے سے ڈر رہے تھے تو میں نے سوچا کہ میں۔۔۔“ پاکستان میں تعینات جرمن سفیر نے پاکستانیوں کیلئے شاندار کام کر دیا، ایسی تصویر شیئر کر دی کہ پاکستانی کے دل فتح کر لئے

دبئی (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان میں تعینات جرمن سفیر مارٹن کوبلر خود بھی ”تقریباً پاکستانی“ بن گئے ہیں جو ناصرف بلاخوف خطر مختلف علاقوں کے دورے کر کے پاکستانیوں کی محبت سمیٹنے میں مصروف رہتے ہیں بلکہ بین الاقوامی سطح پر پاکستان کی مثبت تصویر پیش کرنے میں بھی مصروف ہیں۔

اس مرتبہ انہوں نے چند جرمن کمپنیوں کے نمائندوں کیساتھ ایک میٹنگ رکھی لیکن ان میں سے کئی نمائندے پاکستان آنے سے ڈرتے تھے جس پر مارٹن کوبلر نے ایسا شاندار کام کیا کہ پاکستانیوں کے دل فتح کر لئے۔مارٹن کوبلر نے میٹنگ منسوخ نہ کی بلکہ ان نمائندوں سے دبئی میں ملاقات کر کے غیر منصفانہ نظریات، موقع اور خطرات کے بارے میں بتایا۔

انہوں نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر تصاویر جاری کرتے ہوئے لکھا ”جرمن کمپنیوں کے نمائندوں کے ساتھ دبئی میں میٹنگ۔ ان میں سے کئی پاکستان آنے سے ڈرتے ہیں۔ میں نے سوچا یہ نہیں آتے تو میں چلا جاتا ہوں! ان کو غیر منصفانہ نظریات، مواقع اور خطرات کے بارے میں بتایا۔ کاروبار کرنے میں آسانی ابھی بھی 147/190 ہے مگر یہ بہتر ہو رہی ہے۔“

یہ تصاویر اور مارٹن کوبلر کا پیغام سامنے آنے کے بعد حسب روایت پاکستانیوں نے بھی شکریہ ادا کرتے ہوئے محبت نچھاور کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا۔

عامر فہیم نامی ایک صارف نے لکھا ”جرمن کمپنیوں کے نمائندوں کو پاکستان ضرور آنا چاہئے۔ بغیر کسی خوف و خطر کے کیونکہ پاکستان آرمی نے دہشت گردی اور دہشت گردوں دونوں کی کمر توڑ دی ہے پوری دنیا کے تمام بڑے ممالک پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے کے خواہشمند ہیں“

غدار رانا جی نے لکھا ”آپ کا بہت شکریہ۔۔۔ جو بھی پاکستان کیلئے اچھا کرے وہ ہمارا محسن ہے“

خان جی نے لکھا ”گریٹ سر انشاءاللہ“

علی نے لکھا ”ہم وہ قوم ہیں جو ہر قیمت پر اپنے مہمانوں کی حفاظت کرتے ہیں لہٰذا انہیں پاکستان آنے پر قائل کریں، ہم آپ کا اعتماد نہیں توڑیں گے“

We are a nation who protect his guests at any cost. So convince them to visit Pakistan we will not let your trust break.