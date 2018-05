”سہانا! اب تم 18 کی ہو گئی ہو اور میں جانتا ہوں کہ۔۔۔“ سہانا خان کی اٹھارہویں سالگرہ کے موقع پر شاہ رخ خان نے ایسا پیغام جاری کر دیا کہ مداحوں کی آنکھیں نم ہو گئیں، سوشل میڈیا پر دھوم مچ گئی

نئی دہلی (ڈیلی پاکستان آن لائن) بالی ووڈ کے کنگ شارخ خان کی بیٹی سہانا خان 18 برس کی ہو گئی ہیں جس پر شاہ رخ خان نے ایسا پیغام جاری کیا کہ ان کے مداحوں کی آنکھیں نم ہو گئیں۔

اٹھارہویں سالگرہ کے موقع پر شاہ رخ خان نے سوشل میڈیا پر سہانا خان کی تصویر شیئر کرتے ہوئے نیک خواہشات کا اظہار کیا اور لکھا ”تمام بیٹیوں کی طرح، میں جانتا تھا کہ تمہیں بھی ایک دن اُڑ جانا ہے۔۔۔ اور اب تو تم وہ سب کچھ قانونی طور پر بھی کر سکتی ہو جو 16 سال کی عمر سے کر رہی ہو۔۔۔!!! تم سے پیار ہے“

Like all daughters, I knew you were always meant for flying...and now u can also legally do what u have been doing since u were 16...!! Love u. pic.twitter.com/9ZRytlZDN2