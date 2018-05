” آپ کو فکر کرنی چاہیے کہ آپ کا انڈر ویئر۔۔۔۔“ بھارتی اداکارہ صوفی چوہدری نے بھارتیوں کو ایسی جگت لگا دی کہ جان کر آپ کی بھی ہنسی نہ رکے گی

ممبئی (ڈیلی پاکستان آن لائن) گلوکارہ و اداکارہ صوفی چوہدری اب فلموں میں نہیں آرہیں لیکن وہ پھر بھی کسی نہ کسی وجہ سے خبروں میں رہتی ہیں ،چاہے وہ ان کی لائیوپرفارمنس ہو یا پھر میوزک ویڈیو یا پھر سلیبرٹی پارٹیز ہوں کیونکہ وہ ہرپارٹی میں دکھائی دیتی ہیں،البتہ اس مرتبہ وہ بالکل ہی نئی وجہ سے خبروں کی شہہ سرخیوں میں ہیں۔

تفصیلات کے مطابق صوفی چوہدری نے پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ پر ایک ٹوئیٹ میں لکھا کہ ”جی ایس ٹی کی وجہ سے پورے انڈیا میں چیزوں کی قیمت ایک ہونی چاہیے ؟ خواہش ہے کہ پٹرولیم مصنوعات پر بھی ہونا چاہیے ، ممبئی کو اضافی قیمت کیوں ادا کرنی پڑے ؟ “

Wasn’t the point of GST for things to be the same price across India? Wish petroleum was covered under that!! Why should Mumbai have to pay more?!! https://t.co/iaG5Dha9Qt — Sophie Choudry (@Sophie_Choudry) May 23, 2018

بس پھر کیا تھا، صوفی کی یہ ٹوئیٹ سامنے آتے ہی سوشل میڈیا صارفین نے بھی آڑھے ہاتھوں لیا ۔

امیت نے لکھا کہ ”صوفی ، میرے خیال میں اب آپ کو لندن واپس چلے جانا چاہیے ، ممبئی میں بہت ڈرامہ ہوگیا“۔

Sophie. I think you need to move back to London hun. Too much drama in Mumbai. Lol. — Amit (@Amit_Mayfair) May 23, 2018

ارن نے لکھاکہ ” وکٹوریا کے زیرجامہ کی قیمتوں کے بارے میں سوچیں، آپ کیلئے پٹرول کی قیمتیں نصاب سے باہر ہیں“

Worry about Victoria secret price , petrol price is out of syllabus for you . — Arun Goyal (@arunomatic) May 23, 2018

لیکن گلوکارہ بھی ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھی اور ایک مرتبہ پھر ٹوئیٹر کا میدان سنبھالا اور ارن کو جواب دیتے ہوئے لکھاکہ ” ہاہاہا، ممکن ہے کہ آپ کو اپنے رپا انڈر ویئرکی قیمت کی فکر کرنی چاہیے ، مجھے چھوڑیں،میں لندن سکول آف اکنامکس کی ایک گریجوایٹ ہوں اور زیاہ اہم چیزوں پر توجہ دیں“۔

Haha. Maybe you should worry about your rupa underwear price and let me, a graduate from the London school of economics, focus on the more important issues???????? https://t.co/GM6Uro0V84 — Sophie Choudry (@Sophie_Choudry) May 23, 2018

گناراج کماتھ نے اس جواب پر استفسار کیا کہ ” لندن سکول آف اکنامکس؟ آپ بالی ووڈ میں کیا کررہی ہیں؟‘

London school of economics ? what are u doing in Bollywood? — ganarajkamath (@hwyadoin) May 23, 2018

صوفی چوہدری نے بتایا کہ ’ اپنے جنون اور خوابوں کی پیروی کررہی ہوں لیکن مجھے سکول کالج واقعی پسند ہیں اور کسی بھی چیز کیلئے کبھی اپنی تعلیم پر سمجھوتہ نہیں کروں گی ‘۔

Following my dreams and my passion but I absolutely loved school and college and I would never compromise my education for anything! — Sophie Choudry (@Sophie_Choudry) May 24, 2018

