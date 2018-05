لارڈز ٹیسٹ پر پاکستان کی گرفت مضبوط،166رنز کی برتری حاصل کرلی

لندن (ڈیلی پاکستان آن لائن) لارڈز ٹیسٹ میں پاکستان کرکٹ ٹیم نے پہلی اننگز میں 8وکٹوں کے نقصان پر350رنز بناتے ہوئے166رنز کی برتری حاصل کرلی۔ دوسرے دن کے کھیل کے اختتام پرکریز پرمحمد عامر 19جبکہ محمد عباس بغیر کوئی رنز بنائے موجود ہیں۔

Missed chances are England's downfall on day two at Lord's, Pakistan building a lead of 166 runs by reaching 350/8 at stumps.#ENGvPAK scorecard ➡️ https://t.co/5OEmW3pCzn pic.twitter.com/E1coG0Fi7a