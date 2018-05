پوری دنیا کے مسلمانوں کے دل فتح کرنے والے فٹ بالر محمد صلاح نے رمضان المبارک کے دوران چیمپینز لیگ کے فائنل میں ایسا کام کرنے کا اعلان کر دیا کہ ہر مسلمان سبحان اللہ کہہ اٹھا، غیر مسلم بھی دل کھول کر تعریف کرنے لگے

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) فٹ بال کی دنیا میں مسلمان فٹ بالر محمد صلاح ایک جانا پہچانا نام بن چکے ہیں جنہوں نے پوری دنیا کے مسلمانوں کے دل فتح کر لئے ہیں۔ انہیں رواں سال ہونے والی پریمیر لیگ میں سب سے بہترین کھلاڑی قرار پانے پر گولڈن بوٹ کے ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔

Golden Boot? Come here to daddy ???? pic.twitter.com/GasYbIerEm

ان کی عمدہ کارکردگی کی بدولت لیور پول چیمپینز لیگ کے فائنل میں پہنچی جو اس ہفتے کو کھیلا جائے گا اور اگر وہ کرسٹیانو رونالڈو کی ٹیم ریال میڈرڈ کو شکست دینے میں کامیاب ہو گئے تو ’بالون ڈی اور‘ ایوارڈ حاصل کرنے میں امکانات میں بے پناہ اضافہ ہو جائے گا۔

محمد صلاح نے ہفتے کے روز کھیلے جانے والے فائنل میچ سے پہلے بھی روزہ رکھنے کا اعلان کیا ہے اور غیر ملکی خبر رساں ادارے نے تصدیق کی ہے کہ وہ کیو میں اگلے ہفتے کو ریال میڈرڈ کیخلاف ہونے والے چیمپینز لیگ کے فائنل میچ سے پہلے تقریباً 18 گھنٹے کا روزہ رکھیں گے۔

https://t.co/PrEtXJbEXo confirms @MoSalah will fast more than 18 hours before facing Real Madrid in CL final next Saturday in Kiev as the match comes in Ramadan. #UCLfinal #ChampionsLeague pic.twitter.com/QWZHzRlwUL

محمد صلاح سے متعلق یہ انکشاف سامنے آنے کے بعد پوری دنیا کے مسلمان سبحان اللہ کہہ اٹھے ہیں جبکہ غیر ملکی افراد بھی دل کھول کر ان کی تعریف کر رہے ہیں جنہوں نے کھیل کو مذہبی فرائض کی ادائیگی میں رکاوٹ نہیں بننے دیا۔

نوح نامی صارف نے لکھا ”محمد صلاح ایک آئیکون ہیں۔۔۔ وہ اپنے کیرئیر کا سب سے بڑا میچ کھیلنے جا رہے ہیں لیکن پھر بھی روزہ نہیں چھوڑیں گے۔۔۔ دوسری جانب آپ کا ’ایم سی ایم‘ صرف اس لئے روزہ چھوڑ دیتا ہے کہ اگلے روز اس کا امتحان ہوتا ہے“

Mo Salah is an icon, he is playing the biggest game of his career and still won't break his fast

Meanwhile your mcm breaks his fast because he has an exam that day