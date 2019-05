’میرا سابق شوہر میری بچیوں کو اغوا کر کے دبئی لے گیا‘

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) اداکارہ صوفیہ مرزا کا کہنا ہے کہ ان کی جڑواں بچیوں کو ان کے سابق شوہر نے اغوا کر رکھا ہے۔ انہوں نے پاکستانیوں سے رمضان کے مہینے میں ان کی بچیوں کی واپسی کی دعا کی درخواست بھی کی۔

صوفیہ مرزا نے ٹوئٹر پر مداحوں سے درخواست کی کہ وہ ان کی صاحبزادیوں زینب اور زنیرہ کی واپسی کیلئے دعا کریں۔ انہوں نے ’ زینب اور زنیرہ کو واپس لاﺅ‘ (#bringbackZainabZunairah) کا ہیش ٹیگ بھی استعمال کیا۔ اداکارہ نے بتایا کہ ان کے سابق شوہر نے ان کی بیٹیوں کو اغوا کر کے دبئی میں رکھا ہوا ہے، بچوں کی حوالگی کا کیس عدالت میں زیر سماعت ہے۔

My kids, my babies , ZAINAB and ZUNAIRAH . I request all of you to pls pray for them that Allah give them back to me sooner . Request all my fans and followers to pray in this holy month for my daughters to be back with me sooner and Allah keep them away from evil . Ameen . pic.twitter.com/cPc6wWZg7J