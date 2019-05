’مودی کی فتح کے باعث میں نے انڈیا کا دورہ منسوخ کرکے 5 ہفتوں کیلئے پاکستان جانے کا فیصلہ کیا ہے‘ امریکی کامیڈین نے بھارتیوں کو آگ بگولہ کردیا

نیو یارک (ڈیلی پاکستان آن لائن) معروف امریکی کامیڈین جیریمی میکلیلن نے مودی کی الیکشن میں فتح کے بعد اپنا 5 ہفتے کا انڈیا کا دورہ منسوخ کرکے پاکستان آنے کا اعلان کردیا۔

اپنے ایک ٹویٹ میں جیریمی میکلیلن نے اعلان کیا کہ مودی کی حالیہ لوک سبھا الیکشن میں فتح کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ انڈیا کا اپنا 5 ہفتے کا دورہ منسوخ کر دیں۔ انہوں نے ان تمام لوگوں سے معذرت کی جنہوں نے ان کے شو کیلئے ٹکٹ خریدے تھے۔ جیریمی میکلیلن نے اعلان کیا کہ وہ اب بھارت کے بجائے پاکستان کا دورہ کریں گے۔

Because of Modi’s victory in the elections I have decided to cancel my upcoming 5-week tour in India. I apologize to everyone who bought tickets to my shows but I can’t support this. Will have to go to Pakistan instead.