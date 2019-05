سابق کپتان اظہر علی کی شاندار کارکردگی کی بدولت ان کی ٹیم نے ہوم آف کرکٹ میں رائل لندن ون ڈے کپ جیت لیا

لندن (ڈیلی پاکستان آن لائن) قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان اظہر علی کی شاندار پرفارمنس کی بدولت ان کی ٹیم سمر سیٹ نے ہوم آف کرکٹ (لارڈز کرکٹ گراﺅنڈ) میں ہونے والے رائل لندن ون ڈے کپ کے فائنل معرکے میں 6 وکٹوں سے میدان مارلیا۔

ہیمپشائر کرکٹ کلب کی جانب سے دیے گئے 245 رنز کا ہدف سمر سیٹ کرکٹ کلب نے 43 اعشاریہ 3 اوورز میں 4 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کرلیا۔ سمرسیٹ کی جانب سے فائنل میچ میں قومی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان اظہر علی اوپنر آئے اور انہوں نے 45 رنز کی اننگ کھیلی۔ فائنل میچ میں سمرسیٹ کی ٹیم کی جانب سے وکٹ کیپر بلے باز ٹام بینٹن 69 رنز بنا کر نمایاں رہے جبکہ جیمز ہلڈریتھ 69 رنز بنا کر ناٹ آﺅٹ رہے۔

خیال رہے کہ سمر سیٹ کرکٹ کلب کی جانب سے کھیلنے والے قومی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان اظہر علی نے پورے ٹورنامنٹ کے دوران انتہائی شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا ۔ انہوں نے اپنی ٹیم کی طرف سے کھیلتے ہوئے 41 کی ایوریج سے 451 رنز بنائے۔ انہوں نے ٹورنامنٹ کے دوران 7 وکٹیں بھی حاصل کیں جن میں پانچ وکٹیں ایک ہی میچ کی شامل ہیں۔

Your 2019 Royal London One-Day Cup Champions.......SOMERSET ???????????? #WeAreSOMERSET #SOMvHAM #CHAMPIONS pic.twitter.com/PeybBXqVjE

قبل ازیں پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے ہیمپشائر کی ٹیم مقررہ 50 اوورز میں 8 وکٹوں کے نقصان پر 244 رنز بنا پائی۔ کپتان سیم نارتھ ایسٹ 56 رنز بنا کر ٹاپ سکورر رہے جبکہ جیمز فولر نے 55 رنز بنائے۔ سمرسیٹ کی تباہ کن باﺅلنگ کے سامنے ہیمپشائر کا کوئی بھی کھلاڑی متاثر کن کارکردگی نہیں دکھا سکا۔

5️⃣0️⃣ partnership between Tom Banton and Azhar Ali! ????

Somerset need 195 more to win#SOMvHAM#WeAreSomerset pic.twitter.com/fcnYLmSaqJ