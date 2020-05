اینکر نیلم اسلم نے عید کے دن ایسے کپڑے پہن لیے کہ  سوشل میڈیا پر ہنگامہ برپا ہوگیا

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) نجی ٹی وی سے وابستہ نیوز اینکر نیلم اسلم عید کے دن زیب تن کیے جانے والے اپنے لباس کی وجہ سے تنقید کی زد میں ہیں۔

نیوز اینکر نیلم اسلم نے عید کے روز ٹی وی پر خبریں پڑھنے کے لیے انتہائی زرق برق لباس کا انتخاب کیا اور ساتھ ہی ماتھے پر جھومر بھی لگایا۔ ان کو ٹی وی پر اس روپ میں خبریں پڑھتا دیکھ کر سوشل میڈیا پر طوفان آگیا۔

خاتون صحافی نائلہ عنایت نے نیلم اسلم کی تصویر شیئر کرتے ہوئے سوال اٹھایا کہ کیا یہ نیوز کاسٹر ہیں یا کوئی دلہن۔ نائلہ عنایت کی جانب سے کی جانے والی ٹویٹ دیکھتے ہی دیکھتے وائرل ہوگئی۔ ٹوئٹر پر اس پوسٹ کو ڈیڑھ ہزار سے زائد بار شیئر جبکہ 11 ہزار بار لائک کیا گیا ہے۔

Is she a news presenter or a bride? pic.twitter.com/dmzC3ywwOz