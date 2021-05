وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کو کورونا ہو گیا ، اب صحت کیسی ہے ؟ جانئے 

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن )وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کورونا وائرس کا شکار ہو گئے ہیں ۔

تفصیلات کے مطابق شفقت محمود نے ٹویٹر پر پیغام جاری کرتے ہوئے کورونا ٹیسٹ مثبت آنے کی خبر عوام کو سنائی اور کہا کہ ” معمولی علامات ہیں ، انشاءاللہ جلد ٹھیک ہو جاﺅں گا ۔“

یاد رہے کہ اس سے قبل وزیراعظم عمران خان بھی کورونا وائرس کا شکار ہو چکے ہیں تاہم وہ تقریبا ایک ہفتے میں ہی صحت یاب ہو گئے تھے اور اس دورا ن انہوں نے گھر سے قرنطینہ میں ہی سرکاری امورکی انجام دہی جاری رکھی ۔

I have tested positive for coronavirus. I feel fine with mild symptoms. InshAllah will get well soon.