پی آئی اے پشاور آفس ٹیکس کی عدم ادائیگی پر سیل کردیاگیا

پشاور(ڈیلی پاکستان آ ن لائن )صوبائی دارلحکو مت میں واقع پاکستان انٹرنیشنل ائیرلائن(پی آئی اے ) کا دفتر ٹیکس ادا نہ کرنے پرسیل کردیا گیا۔

نجی ٹی وی 24نیوز کے مطابق ریونیو حکا م کا کہنا ہے کہ 11.8 ملین روپے کے پراپرٹی ٹیکس کی عدم ادائیگی پرپی آئی اے کے علاقائی دفتر کو سیل کردیاگیا ہے۔

خبر رساں ادارے کے مطابق کنٹونمنٹ کے علاقے میں واقع پی آئی اے آفس نے پراپرٹی ٹیکس اکھٹا کرنے والے حکام کے بار بار بھیجے جانے والے نوٹسز پر کوئی توجہ نہیں دی۔

اس سے قبل سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹرپر قومی ایئر لائن کی جانب سے ایک پیغام میں سیاحت کے فروغ کے لئے کراچی سے سکردو تک چلائی جانے والی پروازوں میں اضافے کے حوالے سے اطلاع دی گئی تھی۔

قومی ایئر لائن کی جانب سے کراچی سے سکردو پہنچنے والی پرواز اور سکردو سے کراچی روانہ ہونے والی پروازوں کی خوبصورت تصویر بھی شیئر کی گئی تھی۔

With increased flight operations to skardu, a beautiful sight of two simultaneous flights operating, arriving flight from Karachi and departing flight for Islamabad.#PIA #FlyPIA #GreatPeopleToFlyWith pic.twitter.com/WIeTC36DYW