شو میں لوگوں کو موٹر سائیکلیں بانٹنے والے فہد مصطفیٰ کو شعیب اختر نے موٹر سائیکل دینے کی پیشکش کر دی

کراچی (ویب ڈیسک) قومی کرکٹ ٹیم کے سابق فاسٹ بولر شعیب اختر نے اداکار فہد مصطفی کو اُن کی 6 گیندوں کا سامنا کرنے پر موٹر سائیکل کی آفر کردی۔

مقامی اخبار جنگ نیوز کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ روز شعیب اختر نے فہد مصطفی کی کرکٹ کھیلنے کی وائرل ویڈیو پر ردعمل دیتے ہوئے کہا تھا کہ فہد مصطفیٰ اپنی صلاحیتوں کے لحاظ سے غلط پیشے میں ہیں انہیں کرکٹ کھیلنی چاہئے۔

Na karen wont be able to sleep for sometime ????@shoaib100mph ???? https://t.co/An1YOuMRbd