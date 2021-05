پاکستانی آم اب آسڑیلیا برآمد کیا جاسکے گا، مشیر تجارت نے خوشخبزی سنادی

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن )مشیر تجارت عبدالرزاق داؤد کا کہنا ہے کہ آسٹریلیا نے پاکستانی آم درآمد کرنے کی منظوری دے دی۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ٹویٹ کرتے ہوئے انکا کہنا تھا کہ مجھے اس بات کا اعلان کرتے ہوئے ہوئے خوشی ہورہی کہ آسٹریلیا نے مصطفی فارم اور آئی اے سی سے پاکستانی آم درآمد کرنے کی اجازت دیدی ہے۔ آم کا موسم شروع ہونے پر آسٹریلوی منظوری نہایت بروقت ہے۔انہوں نے اس کامیابی پر دونوں فارمز کی انتظامیہ اور سڈنی میں پاکستان کے قونصل جنرل فار ٹریڈ محمد اشرف کو مبارک باددی ہے۔

