لاہور سمیت دیگر اضلاع میں سکول کب کھلیں گے؟ مراد راس نے اعلان کردیا

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن ) صوبائی دارالحکومت سمیت باقی تمام اضلاع میں آئندہ ماہ 7 جون سے تمام سکولوں کو کھولنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ٹویٹ کرت ہوئے صوبائی وزیرتعلیم پنجاب کا کہنا تھا کہ کہ لاہور سمیت باقی ماندہ اضلاع میں تعلیمی ادارے کھولنے کے حوالے سے نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر (این سی او سی) میں مشاورت ہوئی۔مشاورت کے بعد فیصلہ کیا گیا ہے کہ 7 جون سے باقی ماندہ اضلاع میں بھی تمام سرکاری اور پرائیوٹ سکول کھول دیئے جائیں گے۔

واضح رہے کہ اس سے قبل این سی او سی نے پانچ فیصد سے کم کورونا مثبت والے16 اضلاع میں تعلیمی ادارے 24 مئی سے کھولنے کا فیصلہ کیا تھا۔

The issue of Public and Private schools that are still closed in Districts of Punjab was discussed in the last NCOC meeting. The remaining Districts will have a staggered approach opening from Monday June7th, 2021. Please follow SOPs issued by the Government