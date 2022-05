پی ٹی آئی کے کارکنوں نے داتا دربار کے قریب سے رکاوٹیں ہٹا کر ٹریفک بحال کر دی 

لاہور ( ڈیلی پاکستان آن لائن ) پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں نے لاہور کے بتی چوک کے بعد داتا دربار کے قریب سے بھی رکاوٹیں ہٹا کر سڑک کو ٹریفک کیلئے کلیئر کر دیا۔

ویب سائٹ سیاست ڈاٹ پی کے کے مطابق داتا دربار کے قریب رکاوٹیں کھڑی کر کے سڑک کو ٹریفک کیلئے بند کر دیا گیا ، زبیر نیازی کی قیادت میں پی ٹی آئی کے کارکنوں نے رکاوٹوں کو ہٹا کر سڑک کو ٹریفک کیلئے بحال کر دیا جس کی ویڈیو بھی شیئر کی گئی ۔

ویڈیو میں بتایا گیا کہ پولیس وہاں سے بھاگ چکی ہے جس کے بعد پی تی ائی کے کارکن رکاوٹوں کو ہٹا کر سڑک بحال کر رہے ہیں ۔ ویڈیو میں کوئی پولیس اہلکار نظر نہیں آرہا جبکہ پی ٹی آئی کے رہنما زبیر نیازی اور دیگر کارکن ٹریفک کو بحال کر رہے ہیں ۔

This is a Revolution. You can't stop it . Shabash Lahorio ????❤️#WeAreComingKaptaan#حقیقی_آزادی_مارچpic.twitter.com/qCPiQM0Nmd